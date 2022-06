Žuti meteoalarm upaljen za većinu krajeva u BiH, prijete vrućine, grmljavine i pljuskovi

BANJALUKA - Žuti meteoalarm danas je upaljen za većinu krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog visoke temperature vazduha, koja će dostizati i 36 stepeni Celzijusovih, ali i lokalnih pljuskova, grmljavine i grada.

Na području Banjaluke biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 34 stepena Celzijusa, a u periodu od podneva do ponoći mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Jači pljuskovi sa grmljavinom očekuju se no području od Prijedora, uz rijeke Sanu i Savu, preko Posavine do Semberije, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena Celzijusova.

Žuto upozorenje zbog visoke temperature vazduha, od 32 do 36 stepeni, izdato je za višegradsku, fočansku i trebinjsku regiju.

Na području Foče i Višegrada se se od 13 do 19 časova očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će u Trebinju ostati suvo.

Za područje Mostara prognozirana je temperatura vazduha između 33 i 36 stepeni Celzijusa, a u periodu od 11 do 18 časova očekuje se i grmljavina, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

U regiji Sarajeva i Tuzle žuti najavljena je temperatura od 33 stepena, a grmljavine se očekuje od 11 do 18 časova.

Žuti meteoalarm označava potencijalno opasno vrijeme.