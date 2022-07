Brnabić: Zabrana posjete Vučića Jasenovcu najveći skandal u modernoj istoriji

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić ocijenila je danas da je prvorazredni skandal odluka hrvatske vlade da zabrani predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću privatnu posjetu Jasenovcu.

"To je isto kao kada biste predsedniku Izraela zabranili posetu Aušvicu. To je antievropska i anticivilizacijska odluka i brutalno gaženje slobode kretanja. Da ne analiziramo koliko to govori i o nepoštovanju srpskih žrtava", ocijenila je Brnabić gostujući na TV Pink.

Premijerka se zapitala kako hrvatska vlada namjerava da objasni zašto je zabranila da predsjednik Vučić dođe u privatnu posjetu i položi cvijeće na mjesto najvećeg stradanja srpskog naroda.

"Da li je to odluka države članice Evropske unije, da li je to u skladu sa poštovanjem slobode kretanja, da li je takva odluka u duhu antifašizma i slobodarskih načela? Da li bi odluka bila drugačija da je najavljena zvanična poseta predsednika", zapitala je Brnabićeva i poručila da bi Hrvatska trebalo da se stidi.

Ona je ocijenila da je odluka zvaničnog Zagreba najveći skandal koji se dogodio u modernoj istoriji odnosa Srbije i Hrvatske.

Prema njenim riječima, to je pokazatelj kakva je to država koja donosi jednu protivpravnu, antievropsku i anticivilizacijsku odluku, brutalno gazeći princip slobode kretanja.

"To je ogledalo jedne zemlje. Da ne govorimo o tome šta ovo znači u smislu nepoštovanja srpskih žrtava, svih onih koji su stradali od ustaškog režima NDH", rekla je Brnabić.