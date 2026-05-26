DNK analiza potvrdila da je u buretu pronađeno tijelo Aleksandra Nešovića

BEOGRAD - Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je, 26. maja, iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o A.N. čiji je nestanak prijavljen 13. maja.

Zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih djela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.

Podsjetimo, riječ je o Aleksandru Nešoviću za koga se vjeruje da je ubijen u restoranu "27" na Dedinju.

Da je riječ o njegovom tijelu pretpostavljalo se od početka jer je supruga navela kako je bio obučen u trenutku nestanka, pa je preliminarna identifikacija obavljena prema donjem vešu poznatog brenda koji je imao na sebi.