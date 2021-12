Darija Kisić odgovorila da li je donijeta mjera o proširenoj upotrebi kovid propusnica u Srbiji

BEOGRAD - Kovid propusnice imaju veoma značajan efekat kada je u pitanju podsticanje mladih na imunizaciju, rekla je dr Darija Kisić Tepavčević poslije sjednice Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa.

"Nije donesena mjera o proširenoj upotrebi kovid propusnica", precizirala je Kisić Tepavčević.

Podsjetimo, mediji su juče spekulisali da će medicinski dio tražiti da se produži važenje kovid propusnica u ugostiteljskim objektima od 18 sati, ali da se uvede i u ostale zatvorene prostore, kao što su ustanove kulture.

Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl izjavio je juče da se zalaže za kovid propusnice, pošto je to način da se omogući veći kapacitet za sve ustanove kulture i da se podstakne vakcinacija.

"Sada imamo vakcinisanje. To je kao kad vam neko prepiše lek, a vi pijete po svom. Obavezna vakcinacija je, pretpostavljam, putokaz za dalje. Lično sam pristalica obavezne vakcinacije. To je jedini način da ovo sa koronom prođe", istakao je Karl, učestvujući na stručnoj tribini "Korona vs kultura" u Domu omladine Beograda.

Ranije je dr Predrag Kon, član Kriznog štaba, podsjetio da je ljekarski dio zatražio 24 časa kovid propusnice, ali i da raspust krene ranije zbog dolaženja naših ljudi iz inostranstva pred Božić.

Zimski raspust u Srbiji

Zimski raspust počinje 31. decembra i trajaće do 24. januara, odlučeno je na današnjoj sjednici Kriznog štaba.

"Tu nema promena", rekla je članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević.

Podsjetimo, oko početka zimskog raspusta i njegovog pomjeranja zbog virus korona, polemisalo se posljednjih nedjelja, a u opciji je bilo nekoliko datuma. Medicinski dio Kriznog štaba predlagao je da raspust počne 20. decembra, prosvjetni sindikati 24. decembra, a na kraju će on početi kako je i planirano po kalendarom, 31. decembra.

"Kada smo odlučili da se produži raspust koji je bio pre par nedelja, od presudnog značaja je bila učestalost oboljevanja u školskoj sredini. Kada sve sagledate, u školskoj sredini nije toliko veća, ako je uopšte veća verovatnoća zaražavanja, u odnosu na druge odlaske učenika. Znamo da retko ko sada ostaje u kući. U ovom momentu je procenjeno da školska sredina nije rizičnija od drugih mesta gde se okupljaju deca. Ako se uoči promena epidemiološke situacije, može se doneti odluka o ranijem raspustu. Sada je odluka ovakva", navela je Tepavčević, prenosi Telegraf.