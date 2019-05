Detalji tragedije u Molu: Posvađali se zbog insulina

Karolj Ludman (58) iz Mola u Bačkoj, nalazi se na liječenju u bolnici u Senti i oporavlja se, nakon što je, kako se sumnja, polio benzinom i zapalio suprugu Slavicu (47) u noći između petka i subote.

Nesrećna žena preminula je na licu mjesta, a Ludman je zadobio opekotine po rukama i licu kada je, navodno, pokušao da ugasi buktinju u koju je pretvorio svoju ženu.

Ispred bolničke sobe osumnjičenog je policija, jer mu je odredila zadržavanje do 48 sati, a on se vodi kao uhapšeno lice. Kako "Novosti" saznaju, on nije životno ugrožen, stanje mu je stabilno, ali još nije saslušan, jer je važnije da se opekotine saniraju.

"Zasad je jedino izvesno da Karolj, koji je dijabetičar, nije pokušao da se ubije prevelikom dozom insulina i da niko nije prisustvovao ovoj tragediji. Njih dvoje su se posvađali, jer je Karolj tražio da mu Slavica pomogne oko injekcije, ali je ona to odbila i nastavila da leži u krevetu. On se razljutio, izbila je svađa. On je bio ljubomoran zbog njenih druženja i izlazaka sa prijateljicama. Izašao je potom u dvorište, uzeo kanister sa benzinom, vratio se, a onda navodno polio ženu pa je zapalio", kaže izvor "Novosti" .

Nezvanično saznajemo, ima dosta svjedoka koji su Karolja zatekli da sjedi ispred kuće kada su pozvali policiju.

Vatrogasci

Požar se sa tijela ubrzo proširio na kuću, pa su dim iz dvorišta Ludmanovih primijetile prvo komšije i pozvale policiju. Vatrogasci su lokalizovali vatru i spriječili da kuća potpuno izgori, a ljekari su zatekli ugljenisano tijelo žene.

