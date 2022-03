Hrvatska će nagrađivati one koji prime buster

ZAGREB - Nakon sjednice Vlade Hrvatske ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je u planu odluka o smanjenju cijene police zdravstvenog osiguranja za osobe koje su primile dodatnu, odnosno buster dozu.

Beroš je potvrdio da vlada razmišlja o finansijskom podsticaju za sve osiguranike vakcinisane trećom dozom, pa i za svaku iduću dozu.

I to na način da se osiguraju određene olakšice za zdravstveno osiguranje.

"To planiramo najesen, a o detaljima još razgovaramo", rekao je Beroš i dodao da pandemija nije još gotova.

"Kao što ste vidjeli ima nekoliko scenarija koja možemo očekivati, docjepljivanje je svakako važno. Naš pravac kretanja je nagraditi one koji brinu o svom zdravlju. Evo proteklih dana svjedočimo da je zbog prevencije pao postotak smrtnosti od raka dojke. Svijest o cijepljenju ne rađa se u trenutku, potrebno ju je poticati. Preventiva je važna, razmišljali smo o raznim opcijama. Penalizacija nikad nije bila opcija, ali nagrađivanje pa i popust na police osiguranja zašto ne? Moguće je da ćemo ići na popust na policu osiguranja za one koji se cijepe jer se njome smanjuje hospitalizacija pa i postcovid faze. Još razgovaramo o detaljima. Ali to bi vjerojatno bilo za treću i svaku daljnju dozu. To je nešto što je preventivno, važno u smislu očuvanja zdravlja i u svakom slučaju rasterećuje proračun. To je sad naše razmišljanje, nagraditi ljude koji brinu o svojem i tuđem zdravlju”, rekao je Vili Beroš, prenose hrvatski mediji.

Kako je dodao razgovaraju o tome u kontekstu akcija podsticanja vakcinacije i dodao da misli da ovo neće građani kritikovati.