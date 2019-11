Hrvatska policija u Gorskom Kotaru upucala migranta

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je kasno sinoć da je migrant, koji je popodne povrijeđen tokom policijskog postupanja u suzbijanju nezakonitih migracija na području Gorskog kotara, zadobio težu povredu te je prevezen u riječku bolnicu gdje su ga operisali.

Pri postupanju policijskih službenika, koji rade na suzbijaju nezakonitih migracija, u subotu kasno popodne na nepristupačnom području Gorskog kotara došlo je do ranjavanja jednog stranog državljanina za kojeg se sumnja da nezakonito boravi na području Hrvatske.

"Danas oko 17 sati hrvatska policija je postupala, kao i svaki dan, u zaštiti državne granice, odnosno u sprječavanju prolaska ilegalnih migranata preko teritorije Republike Hrvatske, u blizini Tuhobića, odnosno 5 kilometara od prve ceste, na nepristupačnom terenu. Policijski službenici su sprječavali prelazak grupe, koja se najvjerojatnije željela dokopati Slovenije, a u tom postupanju je jedan migrant povrijeđen," rekao je ministar, prenosi Hina.

Vjerojatno je upucan

Prema do sada prikupljenim saznanjima, vjerojatno je došlo do ranjavanja zbog upotrebe vatrenog oružja. Po tome će, kazao je ministar, postupati nadležno Županijsko državno odvjetništvo, koje će provesti viđaj. Uz to, glavni ravnatelj policije uputio je u Rijeku stručni tim Ravnateljstva, jedan dio tog tima je sinoć došao, a drug dio tima, u kojem će biti zastupljene sve relevantne linije rada hrvatske policije, će doći danas, tako da ćemo imati više informacija, kazao je ministar.

Teško povrijeđen migrant

Ministar Božinović je u riječkoj bolnici razgovarao s doktorima, koji su migranta zbrinuli u primarnom traktu, a potom i s liječnikom iz operacijskog tima. Radi se o težoj povredi.

Na pitanje jesu li i migranti bili naoružani, odgovorio je da u ovom trenutku ne može govoriti o detaljima, jer je zbog toga i nalože nuviđaj od strane Državnog odvjetništva, koje će danas izaći na teren, a takođe i inspiciranje događaja od strane Ravnateljstva policije.

Ostali migranti su, koliko mu je poznato, u policijskoj stanici i ima ih 15-ak.