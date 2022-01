Hrvatski epidemiolog: Preventivne zaštitne mjere nisu više od pomoći

ZAGREB - Omikron soj virusa korona se toliko proširio tako da nisu potrebne nikakve preventivne mjere, osim rane samoizolacije, koja bi se dosljedno poštovala, izjavio je danas epidemiolog Nacionalnog zavoda za javno zdravlje Hrvatske Dobrica Rončević.

On je u izjavi za HRT rekao da se danas i naredne sedmice očekuju porast broja novozaraženih u Hrvatskoj, a podatak da je 30 do 50 posto pozitivnih među testiranima, ukazuje da ima zaraženih koji to ne znaju.

Upitan u čemu je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih, Rončević kaže da su oni imunizovani zaštićeih od težih oblika bolesti i smrtnog ishoda.

"Nisam pristalica da se 'a priori' ide u ukidanje evidencije kakvu nude kovid potvrde. Samoizolacija je izgubila smisao i ona se gotovo potpuno ne sprovodi, naročito ne dosljedno. Zbog toga bi trebalo tu mjeru zamijeniti sa širokim i dostupnim testiranjem", smatra epidemiolog Rončević.