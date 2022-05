Hrvatsko primorje skuplje i do 50 odsto

Protekle dvije godine, cijene na hrvatskom primorju zabilježile su minimalan rast zahvaljujući pandemiji. Međutim, s prihvatljivim troškovima u tamošnjim ljetovalištima je gotovo, najavljuju komšije. Kako kažu, ovog ljeta boravak u hotelima na hrvatskoj obali u jeku sezone biće skuplji za 50 odsto.

"Analize pokazuju da je smještaj u jadranskim kampovima i hotelima već zabilježio rast cijena od 20 do 25 odsto, u odnosu na prošlu godinu, a zbog značajno povećane potražnje i dobrog tempa rezervacija za glavnu sezonu, cijene će u izuzetnim slučajevima porasti i do 50 odsto", potvrđuje Sanja Čizmar iz "Konferencije 505". Rastuća inflacija i rast gotovo svih ulaznih troškova, od hrane do troškova energije i rada, nisu ostavljali domaćinima mnogo manevarskog prostora, piše vecernji.hr.

Rizici su generalno veći u objektima sa složenijom uslugom, posebno kada je uključena hrana, pa su korekcije oštrije u hotelima nego u porodičnom smještaju.

"Hotelsko-turistički sektor u Hrvatskoj nije sam u podizanju cijena. Slični trendovi su prisutni u većini zemalja Mediterana, tako da ne vjerujem da će se pozicioniranje cijena značajno izdvojiti od ostalih destinacija na Mediteranu. Na kraju krajeva, zbog opšteg talasa rasta cijena svih vrsta robe i usluga, potrošači očekuju veće cijene. Međutim, biće umjetnost pratiti tržišne trendove i shodno tome aktivno prilagođavati cijene kako bi se održala konkurentnost", ističe dr Čižmar.

"Poskupljenja su najveća u onim objektima koji u protekle dvije godine nisu digli cijene, a u porodičnom smještaju često ne prelaze 10 odsto. Srećom, imamo asortiman za svaki džep, od premijum i standardne do niskobudžetne ponude", kaže Nedo Pinezić, konsultant specijalizovan za porodični smještaj, koji podsjeća da cijene sve više rastu kako se bliži glavni dio sezone.

"Cijene su trenutno niže za tridesetak odsto nego što će biti od jula pa nadalje, a u špicu dvije-tri ljetne nedjelje vjerovatno ćemo biti svjedoci dodatnih poskupljenja. Recimo, noćenje u apartmanu sa tri zvjezdice, koje je ranije koštalo 80 evra, sada će biti 110 do 130 evra, a u špicu vjerovatno i znatno iznad toga. Na dijelovima obale s većom koncentracijom objekata slabijeg kvaliteta može se, naravno, proći i povoljnije. Iako praktično nema Rivijere bez bar jednog deluks hotela, pravilo je da je lakše pronaći zonu jeftinijih cijena koja se spušta obalom ka jugu.

Recimo, na Crkveničkoj rivijeri, pojedinim ostrvima, kao i u manjim mjestima makarskog područja, gdje masovno gravitiraju gosti iz BiH, nema koncentracije skupih hotela kao u Istri, a ima dosta povoljnog porodičnog smještaja.

"Rezervacije ponovo stižu poslije zastoja zbog Ukrajine, ali jug je i dalje najslabiji. Za Brač, Korčulu, Makarsku rivijeru... trenutno postoji popust od otprilike 30 odsto za određene periode tokom cijele sezone.

Za boravak u maju postoje posebne cijene duž obale. Na srednjem i južnom Jadranu jeftinije je boraviti u smještaju, ali kada se tome dodaju troškovi putarine, tunela ili trajekata, na primjer, Korčula, za koju trenutno postoji popust do 35 odsto, može biti skuplja od odmora u Crikvenici", kaže Dalibor Čanaglić, produkt menadžer agencije Palma Travel.

Sve u svemu, gdje god da krenete, za smještaj će vam gotovo uvijek biti potrbeno barem nekoliko stotina kuna više nego prošle godine. Uz lijepe izuzetke poput Novalje, gdje će domaćini naplatiti samo pet kuna skuplje za bračni par iz Zagreba koji je krajem maja ove godine garsonjeru platio 215 kuna, odnosno 30 evra po noćenju.