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Udari munja izazvali požare kod Šibenika, podignuti kanaderi (VIDEO)

Udari munja izazvali požare kod Šibenika, podignuti kanaderi (VIDEO)
Foto: Printscreen/Facebook | Udari munja izazvali požare kod Šibenika, podignuti kanaderi (VIDEO)
M.B.

Udari munje izazvali su dva požara na šibenskom području.

Županijski vatrogasni komandir Darko Dukić izjavio je za Šibenik.in da je požar kod Poda i dalje aktivan.

Na terenu su angažovane jake zemaljske snage, a u gašenju učestvuju i dva kanadera. Prema njegovim riječima, objekti zasad nisu ugroženi.

Požar na području Prokljana stavljen je pod nadzor, ali vatrogasci i dalje imaju posla zbog nepristupačnog terena, prenosi Index.

Na terenu trenutačno djeluje 72 vatrogasca s 24 vozila, a uz zemaljske snage u gašenju sudjeluju i vazdušne snage. Vatrogasci nastavljaju pratiti stanje i raditi na potpunom stavljanju požarišta pod kontrolu.

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