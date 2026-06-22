Udari munje izazvali su dva požara na šibenskom području.

Županijski vatrogasni komandir Darko Dukić izjavio je za Šibenik.in da je požar kod Poda i dalje aktivan.

Na terenu su angažovane jake zemaljske snage, a u gašenju učestvuju i dva kanadera. Prema njegovim riječima, objekti zasad nisu ugroženi.

Požar na području Prokljana stavljen je pod nadzor, ali vatrogasci i dalje imaju posla zbog nepristupačnog terena, prenosi Index.

Na terenu trenutačno djeluje 72 vatrogasca s 24 vozila, a uz zemaljske snage u gašenju sudjeluju i vazdušne snage. Vatrogasci nastavljaju pratiti stanje i raditi na potpunom stavljanju požarišta pod kontrolu.