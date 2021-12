Mediji: Albanski ekstremisti pokušavaju da zaustave Vučića na putu od aerodroma

TIRANA - Albanski demonstranti, uz pomoć političara sa Kosova, spremili su proteste protiv Aleksandra Vučića, koji je u Tirani u okviru inicijative "Otvoreni Balkan".

Oni su montirali i binu za demonstracije u centru Tirane, saznaju "Novosti".

Posljednja informacija je da će se demonstranti podijeliti u dvije grupe i da će pokušati da presijeku kolonu koja ide od aerodroma. Jedna grupa će protestovati ispred zgrade vlade u ovom gradu, a druga planira da preseče put koloni od aerodroma u kojoj je Vučić.

Prema izvorima "Novosti", organizatori demonstracija su Sait Dolapi, bivši organizacioni sekretar tamošnje Demokratske stranke i Agron Kuličaj i Sali Lušaj, ljudi od najvećeg povjerenja nekadašnjeg predsjednika i premijera Salija Beriše. Dobro obaviješteni sagovornici tvrde da je Beriša lično stupio u kontakt sa Ramušem Haradinajem kako bi na ovom protestu obezbijedio prisustvo najmanje 100 osoba sa Kosova.

Podsjećamo, albanski demonstranti su protiv predsednika Vučića protestovali i 2019. godine, kada je bio u posjeti Tirani kako bi se sa Edijem Ramom dogovorio o inicijativi "Otvoreni Balkan".

Povodom protesta albanskih demonstranata u Tirani, koji negoduju zbog posete predsednika Aleksandra Vučića, američka ambasada u Albaniji pozvala je svoje državljane da izbjegavaju dijelove grada pošto je situacija "nepredvidiva".

"Američkim državljanima se savjetuje da izbjegavaju bilo kakva velika okupljanja u gradu. Iako može biti mirno, situacija se može promijeniti brzo i nepredvidivo", saopštili su iz ambasade SAD.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana. Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF