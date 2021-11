Mrkonjić je Aninu unučad volio kao svoju, u amanet im ostavio jednu stvar

Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, omiljeni političar među estradom, Milutin Mrkonjić preminuo je prije dva dana u 80. godini u Beogradu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Za sobom je ostavio suprugu Draganu, s kojom nije živio posljednju deceniju, ali nije želio da se razvede jer ona, kako je isticao, sem njega nije imala nikog. Iako je volio pjevačicu Anu Bekutu i s njom proveo, kako je sam volio da kaže, najlepše godine svog života, brinuo je i o zvaničnoj supruzi, koju je do smrti poštovao. Nisu imali djece, zbog čega su i oni Ana veoma žalili.

"Žao mi je što se Milutin i ja nismo sreli ranije i što nismo imali šansu da budemo roditelji. Često se šalimo i pričamo kako bi nam se dete zvalo i da li bismo više vo- leli devojčicu ili dečaka, jer naša ljubav je veoma jaka, a smatram i da bi Milutin bio odličan otac. Prema mom sinu se ponaša kao pravi otac, a prema mojim unucima kao deda",isticala je Bekuta u svojim ranijim intervjuima.

Nijema od bola zbog gubitka voljenog partnera, Ana nije bila u stanju da govori za medije. Zamolila je za razumijevanje i istakla da prolazi kroz najteži period u životu. Ipak, na Instagram profilu objavila je njihovu zajedničku fotografiju u crno-beloj boji i ispisala stihove svoje pesme: "Svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja..."

Ljubavna priča Ane i Mrke bila je filmska. Upoznali su se 2012. godine, a prema pjevačicinim riječima, njihov susret bio je slučajan, neplanski i sudbinski.

"Jedina s estrade koju nisam znao bila je Ana. Upoznali şmo se na koncertu Šabana Šaulića, ona je došla i uzela mikrofon. Pitao sam ko je ova žena, oni mi rekoše da je to Ana Bekuta. Nisam je prepoznao, video sam je na televiziji ranije, ali nisam znao da tako izgleda. Ona je došla, otpevala dve pesme, ja sam platio te dve pesme, nije bila mala lova. Stavio sam ruku oko njenog struka, a ona mi je rekla: 'Sklonite ruku, vi ste oženjen muškarac', a ja joj na to kažem: 'Vratite mi pare onda'", ispričao je svojevremeno Mrkonjić u jednoj emisiji.

Ana se tom prilikom nadovezala na njegovu priču.

"Zaista sam mu to rekla kad sam videla burmu na njegovoj desnoj ruci, koju je posle skinuo i objasnio mi svoj status dodala je ona. Oni su tada ispriča li i da bi voleli da njihova ljubav traje do kraja života i otkrili da im mnogi govore da je njihopriča inspirativna i da im vraća va veru u ljubav. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav. Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto", istakla je tada Ana.

Na pitanja o braku sa Milutinom, odgovarala je sa osmijehom, kao da nije žalila zbog toga što nije njegova žena i pred Bogom.

"Ne planiram da se udam, nisam luda. Hoću da budem slobodna, a poverenje između nas postoji od samog starta. Brak ionako ništa ne i promenio", isticala je ona, sigurna u ljubav koju su osjećali.

Veza otpočela je 14. februara 2012. godine, na Dan zaljubljenih, i oni su taj datum svake godine slavili kao njihov. Iako su nekada imali poslovne obaveze, pa nisu mogli tad da budu zajedno, veče je bilo njihovo. Posljednju, devetu godišnjicu svoje ljubavi dočekali su s velikim žarom, i ne sluteći da će im to biti posljednja koju će zajedno obilježiti.

"Obeležavanje godišnjice će proći skromnije jer nije okrugla. Spremamo se za narednu, za deset godina. Ovu ćemo proslaviti u krugu porodice, nećemo praviti ništa veliko. Ali radujemo se narednoj, koju ćemo upriličiti gala proslavom", rekla je pevačica prošle godine.

Ipak, narednu, okruglu, nisu dočekali.

Podsjetimo, Milutin Mrkonjić, političar i dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute, preminuo je prije dva dana na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gdje se posljednjih nedjelja liječio od srčanih smetnji i tegoba. Stanje mu se 18. novembra naglo pogoršalo.

Anin unuk je Mrkin nasljednik

Budući da nije imao svoju djecu, Aninog sina Igora doživljavao je kao svog, a pjevačicine unuke je takođe gledao kao svoje. Unuka Sonja i unuk Branko bili su i njegovi unuci, a u Branku vidio je svog nasljednika. Na Mrkin predlog, Branko je upisao Fakultet za informacione tehnologije jer mu je djed, kako su ga zvali Anini unuci, objasnio da je u IT-ju budućnost .

"Mene mora neko da nasledi, a to ćeš biti ti", često je govorio Branku Mrka, a ovaj mu je odgovarao da će to biti teško jer njega niko nikada neće moći da naslijedi. Milutin Mrkonjić nedavno je unucima kupio automobile da bi mogli da voze babu na nastupe i brinu se o njoj kada njega više ne bude.