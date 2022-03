Plenković dobio odriješene ruke za rekonstrukciju vlade

ZAGREB - Predsjednik poslaničkog kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je danas da je na sastanku premijera Andreja Plenkovića sa koalicionim partnerima nije bilo riječi o rekonstrukciji vlade, ali je data puna podrška predsjedniku vlade za odlučivanje na tu temu.

"(Rekonstrukcija) nije bila posebna tema, osim što su svi koalicioni partneri dali punu podršku predsjedniku vlade za odlučivanju o rekonstrukciji. Termin i način same rekonstrukcije vlade odrediće premijer, a koalicioni partneri su mu dali podršku da to on učini kad želi", kazao je Bačić.

Dodao je da je klub poslanika HDZ-a jedinstven i da će pružiti punu podršku premijeru u slučaju da dođe do rekonstrukcije. Ako do toga dođe, kazao je, ministarka Nataša Tramišek "neće biti kamen spoticanja".

Poslanički klub HDZ, kazao je, da Plenković ima pravo da odlučuje o ministrima u svojoj vladi.

Za danas popodne je u Karlovcu najavljena sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a očekuje se da bi rekonstrukcija vlade mogla biti jedna od tema.