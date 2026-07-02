Poslije zabrane Vučićeviću, Srbija uzvratila Crnoj Gori: Komneniću zabranjen ulazak

Nekoliko dana nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju vlasniku i uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću, Srbija je uvela recipročne mjere, pa je novinaru i autoru emisije "Načisto" na Televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen ulazak u tu zemlju.

Komnenić navodi da je za to saznao u utorak, 30. juna, u trenutku kad je napuštao Srbiju.

"S odlukom da mi je ubuduće zabranjen ulazak u Srbiju, nezvanično sam upoznat u trenutku napuštanja te države. Naime, u zemlju sam nesmetano ušao par dana ranije, što me upućuje na zaključak da su tamošnje vlasti, koje su u to vrijeme organizovale okupljanje u Beogradu, imale preča posla od bavljenja kontramjerama. Kad sam došao na granični prelaz sa Crnom Gorom, predao sam dokumenta, a zatim vidio komešanje graničih policajaca koji su bili, na kraju krajeva, veoma ljubazni i koji su me nezvanično upoznali s tim da mi je ime označeno 'crvenom bojom' u sistemu", rekao je Komnenić za Vijesti.me.

Na granici je, kaže, zadržan tek nekih sat vremena, pretres je obavljen na primjeren način, tako da nema nikakvu primjedbu na postupanje graničnih policijaca.

Komnenić: Ne krivim samo srbijanske vlasti, nego i crnogorske institucije

"Međutim, ono što je tragično je da se ovom odlukom ono što radim maltene poistovjećuje s bestijalnim kampanjama beogradskog tabloida. Doduše, za to ne krivim samo srbijanske vlasti, nego i crnogorske institucije koje ne nalaze sistemski odgovor na maligne kampanje i strane uticaje, nego posežu za odlukama koje se odnose na izvođače radova, a ne na naručioce. Hrvatska je, recimo, kad je s nama imala problem, na listu stavila najviše crnogorske zvaničnike, a Podgorica umjesto da zauzme zvaničan stav prema onome što izgovaraju i naručuju najviši srbijanski zvaničnici, kažnjava njihove kerbere. I to bez detaljnijeg obrazloženja. Ovo kažem jer su mi odluke ovog tipa strane i ne sviđa mi se to oruđe u rukama bilo koje represivne institucije, budući da takve neobrazložene odluke - bez obzira šta ja mislio o Draganu J. Vučićeviću - mogu lako da se pretvore u batinu za obračun s neistomišljenicima", kazao je Komnenić.

"Srbe kao narod napada skroz uvijeno"

Kako prenosi b92, ikako Srbe kao narod napada skroz uvijeno, Komneniću su „prioritet tekstovi usmereni protiv Vučićeve politike, uticaja Srbije u Crnoj Gori i prosrpskih aktera koje vidi kao beogradski produžetak“

„Komnenić piše o slučaju grupe državljana Srbije zaustavljene uoči dolaska Aleksandra Vučića u Tivat. Piše da je prethodnica državnoj delegaciji Srbije više ličila na navijačku situaciju visokog rizika nego na uobičajenu pripremu posete, a grupu opisuje kao sumnjivu ekipu. Navodi i ocene crnogorskih službi da je reč o hibridnoj pretnji, dok srpske medije i opoziciju pominje u kontekstu prepoznavanja "Vučićevih lojalista". Ovo je jasan napad na državni vrh Srbije i bezbednosno-političko okruženje oko Vučića, ali ne i na Srbe kao narod“, prenosi b92.

Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 26. juna, komentarišući zabranu ulaska Vučićeviću u Crnu Goru, da ne smiju da se kažnjavaju ljudi koji drugačije misle i koji govore nešto što se nekome ne dopada i da će država morati da pristupi recipročnim mjerama.

Naveo je da je Crna Gora izabrala da se obračunava sa ljudima koji drugačije misle.

"U državnim odnosima, nažalost, morate da se rukovodite principom reciprociteta. Žao mi je zbog mnogih u Crnoj Gori koji su se bavili hibridnim ratovanjem protiv Srbije, napadali nas, a svaki petak dolazili da provedu to veče u Beogradu na vodi. Sad će biti drugačiji odnos države Srbije", rekao je Vučić, prenio je Tanjug.

Vučićević: Smeta im sve srpsko

„Uzvratne mere“ najavio je i Dragan J. Vučićević nakon saznanja da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru.

“Ako meni zabranjuju ulazak u Crnu Goru zato što se bavim novinarstvom, neko bi mogao da upita zašto mi zabranjuju ulazak kada je Informer već zabranjen u toj zemlji. Ono što saznajemo jeste da je crnogorska Agencija za nacionalnu bezbednost donela odluku da sam navodno pretnja po nacionalnu bezbednost i da su na tu novu "crnu listu" stavili samo mene. Ukoliko se potvrdi da je ova odluka zaista doneta i da je istina da mi je zbog mog novinarskog rada zabranjen ulazak u Crnu Goru, biće primenjene recipročne, odnosno uzvratne mere prema Crnoj Gori. Ja govorim istinu koja se njima ne sviđa, smeta im sve srpsko”, naveo je tada Vučićević.

Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge (SAMU) u Crnoj Gori donio je krajem maja odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa "Informer TV", “zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore”.