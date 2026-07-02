Težak udes u Beogradu: Automobil udario dječaka (12)

BEOGRAD – U beogradskom naselju Karaburma danas, 2. jula, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povrijeđena jedna osoba.

Kako saznaju srpski mediji, riječ je o dječaku (12) koji je zadobio teške tjelesne povrede nakon što ga je udario automobil u Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, dječak je od siline udara odbačen dvadesetak metara.

Prevezen je u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj ulici.

Tanjug je objavio da je u nesreći oboren pješak, koji je sa težim tjelesnim povredama prevezen u bolnicu.

Automobil koji je učestvovao u nezgodi ostao je na licu mjesta, a uviđaj je u toku.