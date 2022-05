Pred djetetom izbola i isjekla muža pa ga skuvala

ZRENJANIN - Policija u Zrenjaninu uhapsila je Terezu P. (46), osumnjičenu da je u utorak naveče nožem ubila četrdesetdvogodišnjeg supruga Srđana P.

Kako su za "Novosti" ispričale komšije, Tereza je Srđanu stavljala sedative u vodu, te on nije bio u stanju da se brani iako je ona znatno niža od njega.

Ona ga je najprije izbola nožem na spavanju, pa isjekla motorno testerom i onda dijelove njegovog tijela kuvala u velikom loncu.

Komšije su za portal Nova.rs ispričali da je zločinu prisustvovalo i jedno od troje djece, koliko ih osumnjičena ima iz prvog braka.

Ovo ubistvo u neselju Zeleno polje u Zrenjaninu potreslo je cijeli kraj, a komšije kažu da su navodno i Srđan i Tereza imali psihičkih problema i da ovo nije prvi incident u toj kući, te da je Tereza nedavno zapalila krevet na kom je spavao Srđan.

Komšije su ispričale da Tereza ima troje dece iz prvog braka, a da Srđan nigde nije radio i da su navodno živjeli od socijalne pomoći i Crvenog krsta.

"Srđan je živeo sam, pre nekoliko godina mu je umro otac, pa se on uselio tu gde je živeo njegov otac. Ona je došla pre godinu dana. Useli se malo, pa se vrati kod muža iz prvog braka. Njena deca uglavnom su bila kod oca, nekad dovede neko dete, obično najmlađe. Sve komšije kažu da je dete bilo u kući i da je navodno sve to gledalo. Ali to su još uvek samo glasine, nisam zaista siguran", rekao je jedan komšija.

Dodaje da je ubijenog viđao kako prođe sa kučetom ili biciklom, i da se nekad javi, a nekad ne.

"Srđan je do pre godinu dana bio neoženjen. Onda je došla Tereza. Znali su se posvađati s vremena na vreme, pa ona ode kod bivšeg muža Zorana, dođe tamo nekad skuva i nestane opet kroz dva dana. Siromasi, živeli su u kući na železnikoj stanici, sve na divlje, nikad niko kući", ispričao je komšija.

Terezi P. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

