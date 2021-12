Pupovac o Milanovićevim izjavama: Mjesto predsjednika za mene je prazno

ZAGREB - Poslanik u hrvatskom saboru Milorad Pupovac (SDS S) komentarisao je danas izajve predsjednika Zorana Milanovića o Srebrenici, ubijenoj srpskoj porodici Zec i uvrede izrečene na njegov račun, te poručio da šef države olako pljuje po ljudima i olako odlikuje ljude, takvog nema niko, niti je, kaže, imao ikada iko, ni u Evropi, a ni šire.

O Milanovićevoj izjavi da je prljavi Hrvat, Pupovac kaže:

"Znamo mi što to znači. Tu prljavštinu nećemo dirati. Ona je kao neka stvar kad je taknete".

O izjavi predsjednika o porodici Zec, Pupovac je rekao da je ta izjava mogla biti izrečena samo od nekoga ko je, kako je kazao, izuzetno "izuzetno bešćutan ili izuzetno manipulativan s ciljem da se dopadne ljudima koji nemaju nikakvu svijest šta se događalo ljudima poput porodice Zec".

Ne bi, ističe, čudilo da Zoran Milanović odluči da dodijeli još neko odlikovanje onima koji su ubili porodicu Zec ili možda predsjedničke penzije.

Pupovac kaže da je Milanović dosad pokazao da je štošta kadar reći, ali i učiniti.

"Njegov odnos prema zločinima i zločincima dosad je pokazao da je to u stanju da utiče. Predsjednik olako pljuje po ljudima i olako odlikuje ljude. Takvog nema niko. Niti je imao ikada iko. Ni u Evropi, a ni šire od Evrope. Predsjednik je alergičan na prljave, a kako sam ja jedan od tih i jedan od takvih onda je vjerovatno to razlog. Svejedno. Kad kaže prljav Hrvat, mi znamo što to znači", rekao je Pupovac.

Na pitanje da li je neko iz redova vladajuće stranke trebalo da bude na komemoraciji za porodicu Zec, Pupovac kaže:

"Treba. I trebao je. Ima raznih mjesta, ovo je simbolički jedno od najsnažnijih. Porodica Zec nije jedina koja je stradala na ovakav način. Ja se nadam da će biti prilike da se o tome ne samo govori nego da se komemoriše. Ja bih volio na primjer da smo, ovo je neka vrsta odgovora vrhovnom komandantu, ja bih voleo kada bismo 13. kada već nismo mogli doći u Škabrnju, doći u Voćinu gdje su pripadnici Bijelih orlova preko 30 i nešto civila hrvatske nacionalnosti. Nećemo moći, ali doći ćemo 18. kada su na isto mjestu i iz istog uma, samo od drugog počinitelja ubijeno više od 40 civila srpske nacionalnosti. I da to razumijemo kao naše žrtve, žrtve naše zemlje. Volio bih kada bi predstavnici države bili na takvim mjestima zajedno s nama, predstavnicima Srba".

Napominjući da dosad nije govorio o predsjedniku Milanović, Pupovac je rekao da je za njega to mjesto prazno.

"Tamo se uselio neko ko ne zna šta je predsjednik i kako se ponaša predsjednik. I kako čuva dostojanstvo zemlje, nacije i kako čuva ono što mu je sveta dužnost, a to je stabilan ustavni poredak zemlje", rekao je Pupovac.

Mir u zemlji, tolerancija u zemlji i odustvo vrijeđanja i mržnje u zemlji, istakao je i dodao da Hrvatska u predsjedničkim dvorima nema ovog trenutka.

Rekao je da su čuli i Milanovićeve izjave u Jasenovcu o genocidu nad Srbima.

"Čovjek se naprosto igra, pametuje nad stvarima nad kojima pametan čovjek ćuti. Ne pametujem nikome, klanjam se žrtvama", rekao je Pupovac, prenijela je zagrebačka N1 tv.