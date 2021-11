Srbija dobija supervakcinu iz Kine za pola godine

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija bilježi značajan pad broja oboljelih od virusa korona u odnosu na prije sedam dana i najavio da bi kroz pet do šest mjeseci iz Kine trebalo da stigne supervakcina.

"Očekujem da dobijemo supervakcinu i da se dodatno i konačno rešimo svih problema. Verujem da ćemo posle toga za nekih osam-devet meseci moći da je proizvodimo i u Srbiji. To bi bilo izuzetno važno za nas. Tako, ako to sve uspemo to su čudesne stvari za Srbiju, a do tada da se čuvamo koliko god je moguće", rekao je Vučić novinarima.

Vučić je poručio da ljudi moraju da žive i da rade, zbog čega je vakcinacija od ključnog značaja, jer su šanse vakcinisanih da prežive neuporedivo veće.

On je naveo i da u Srbiju do Nove godine treba da stigne i novi i vrhunski lijek za virus korona MSD.