Srbin iz Zubinog Potoka: Specijalci ROSU maltretirali sina i mene, izuli nas i držali u kanalu

Specijalci ROSU večeras su na putu Lučka Reka-Gazivode kod mjesta Ribnjak zaustavili i više od sat vremena brutalno maltretirali Davora Markovića i njegovog sina Andriju iz Zubinog Potoka, navodi Kosovo online.

Davoru i njegovom dvadesetdvogodišnjem sinu, koji je zadobio povredu glave, zbog pretrpljenog šoka i povreda u ambulanti u Zubinom Potoku ukazana je prva pomoć.

Markovići su reporteru Kosovo online detaljno ispričali detalje drame koju su preživjeli.

"Vraćali smo se iz sela, kad smo u mraku videli ROSU policajce koji su nas zaustavili i odmah izbacili iz auta. Bez ikakvog razloga su nas bacili na asfalt i Andrija je glavom udario. Onda su nas ubacili u kanal pored puta koji je pun blata i vode. Tu su nas držali više od sata", priča Davor Marković.

Po njegovim riječima, dok su ležali u kanalu iz oklopnih vozila ROSU specijalaca čula se duga pucnjava ka okolnim brdima.

"Pucali su ka selima gore. Nas su držali u onom blatu, izuli nam čizme i čarape. Udarali su nas po nogama. U šoku sam. Imam pritisak veliki. Sin mi je povređen, žena kad je čula šta se desilo dobila je pritisak 200" govori u dahu Davor.

Marković kaže da su specijalci imali neke spiskove u rukama.

"Imali su spiskove i pitali nas za neke ljude da li ih znamo. Traže Srbe po spiskovima. Pitali su nas za čoveka sa imenom Zoran Marković. Rekao sam da ga ne znam. Posle sat i više su nas pustili da idemo. U potpunom sam šoku. Nije mi nikako dobro. Ne znam šta je ovo", rekao je Davor Marković.

Pretresen predsjednik opštine

Predsjednik opštine Zubin Potok Srđana Vulovića izjavio je da su ga večeras u blizini Gazivoda zaustavili i pretresli specijalci iz jedinice ROSU, dok se sa prijateljem vozio automobilom. "Krenuo sam da obiđem okolne pravce oko Gazivoda da vidim da li je sve u redu, kada me zaustavila patrola ROSU. Pretresli su me detaljno, pitali ko sam, ali nisu upotrebili nikakvu silu i ubrzo su me pustili da idem dalje", rekao je Vulović za "Kosovo onlajn".

Patrole specijalnih jedinica nalaze se u rejonu Gazivoda.

Srbi na sjeveru Kosova su tokom popodneva i večeri izašli na nekoliko punktova i formirali barikade zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića danas na Jarinju. /kraj/sk

Kosovska policija: Napadnuti smo tri puta

Kosovska policija saopštila je danas da su je u tri različita slučaja vatrenim oružjem napale, kako je navela, ''kriminalne grupe'', na putu koji vodi ka administrativnom prelazu Brnjak i da je zbog toga bila prinuđena da odgovori, nakon čega su se napadači ''povukli u nepoznatom pravcu''.

Prema navodima policije, napada je bilo i na još nekoliko lokacija, prenijela je "Koha ditore".

Kako se navodi u saopštenju, policijske jedinice su bile prinuđene da na napade odgovore vatrenim oružjem, primoravajući, kako se dodaje, "kriminalne grupe da se povuku i odu u nepoznatom pravcu".

Prema informacijama policijskih jedinica na terenu, na više različitih lokacija čuli su se i pucnji, navodi se u saopštenju.

U policiji naglašavaju da do sada nema zvaničnih informacija da je neko povrijeđen ili da je pričinjena materijalna šteta.