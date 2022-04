Vučić: Nalazimo se u jednoj vrsti svetskog sukoba

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se, od kada je krenulo krajem februara sve između Rusije i Ukrajine, nalazimo u jednoj vrsti svjetskog sukoba, svjetskog rata.

"To što gledamo na televiziji mrtve i ranjene je jedan deo, i dobro je što ih kod nas nema. Ali taj sukob je nešto što pogađa i našu zemlju. Kada čujete u Nemačkoj od ministra apel građanima 'nemojte da se kupate da bi uštedeli energiju', ili od direktora BASF-a da će prestati da radi cela nemačka ekonomija ako se zaustavi dotok gasa, to pokazuje celokupnu situaciju", naveo je on.

Hrvatska koja je članica NATO, EU, koja je uvela sve sankcije Rusiji, kako je dodao, ima sve pluseve na zapadu, kreditni rejting nivo iznad Srbije, izašla je na tržište kapitala i umjesto po kamati od 0,80 zadužili se po 2,87 odsto na desetogodišnju obveznicu.

Srbija koja nije uvela sankcije, nije članica NATO i EU, kada to vidite, lošije bi uslove dobila, rekao je.

"Sada treba da uzmemo milijardu po nižoj ceni da bismo vratili milijardu po kamati od sedam odsto koje smo uzimali u Cvetkovićevo vreme, ali pitanje je zbog rata da li uopšte možemo da izađemo na finansijsko tržište", ukazao je on.

Vučić je kazao da ne vjeruje da će posljedice rata nestati za tri-četiri godine.

Vučić je, za Pink, na pitanje kakav je njegov lični odnos prema onome što se događa između Rusije i Ukrajine, s obzirom na njegov odnos prema predsjedniku Putinu kazao da sve što bi odgovorio ne bi imalo ličnu konotaciju, već bi imalo posljedice po međunarodni položaj Srbije.

Objasnio je da je večeras došao u emisiju "Hit Tvit", kako bi građanima iznio stvari koje ljudi nisu mogli da saznaju i čuju, na koji način je pogođena Srbija i šta ih čeka.

Podsjetio je da je poslije Nikole Pašića, poslije 105 godina, prvi Srbin koji je dobio orden Aleksandra Nevskog, najviši orden, od ruskog predsjednika.

"Moja ćerka je išla u rusku školu i ona govori perfektno, a većina nas relativno dobro ruski jezik. Sve ovo nas užasno pogađa, ali predsednik sam Srbije. Moj posao je da vodim računa o Srbiji", objasnio je on.

Preneo je da ga je prije emisije pozvao brat Danilo koji mu je rekao da idu još neki mali izbori, pa ne treba da mrači kao i obično.

"Kazao mi je da govorim šta narod želi da čuje. Da će sve biti besplatno. Nisam siguran koliko je bio ozbiljan ili ne", naglasio je on.

Prenio je da su mu savjetnici rekli da je dio glasova izgubio zahvaljujući činjenici što je govorio o svemu što ih čeka i što nije dobro, a mogao je dobiti 65 do 67 odsto glasova.

Zahvalio je građanima na podršci, ne samo 3. aprila, već posebno za jučerašnje ponovljene izbore, jer su rezultati pokazali stvarni odnos građana.

Podsjetio je da je na jučerašnjim ponovljenim glasanjima, na biračkim mjestima koja su otvorena, na kojima je imao podršku 57,5 odsto, dobio 79,04 procenata. U Beogradu je lista koju predvodi na svim ponovljenim izborima dobio 59,04 odsto, umjesto 37,6 koliko je bilo 3. aprila na tim mjestima.

"To je pokazalo da postoji ogroman broj građana koji razumeju situaciju s kojom se suočavamo, koji su pokazali posvećneost i ozbiljnost. Ne postoji niko ponosniji od mene zbog onog što su ljudi pokazali", rekao je Vučić.