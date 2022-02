Vučić: Nova lista inovativnih lekova, najveća ulaganja do sada

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je večeras da će biti objavljena nova lista inovativnih lijekova, navodeći da će do sada u liječenje nekih od najozbiljnih oboljenja biti uloženo čak 53 miliona evra, što je dvostruko više nego 2020. godine, kada je najviše novca bilo uloženo.

"Imam jednu ekskluzivnu vest, posebno za ljude koji boluju od dijabetesa, hepatitisa C, eventualno raka dojke ili raka debelog creva, ili nekog drugog malignog oboljenja - ove godine, sada idemo sa novom listom inovativnih lekova i to sa do sada sa najvećom sumom novca koju ulažemo", rekao je Vučić u intervjuu za Tanjug.

On je iznio podatak da je u tu svrhu do sada najviše bilo uloženo 2020. godine i to oko 23 miliona evra.

Sada su ta ulaganja 53 miliona evra, što je više nego dvostruko više, naglasio je Vučić.

"To je neverovatna suma novca i mislim da će biti svi koji boluju od tih bolesti biti ohrabreni, jer će dobiti negu kao u najrazvijenijim zemaljama sveta", rekao je Vučić.