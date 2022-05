Vučić: Za Srbiju EU strateški cilj, ostalo pitajte EU

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je za Srbiju ubrzanje evropskog puta strateški cilj, a da ne moze da govori u ime EU o njihovom raspoloženju.

"Posao Srbije je da sprovodi reforme, da radi na stvaranju nezavisnog pravosuđa, daljoj demokratizaciji, medijskim slobodama i mnogim drugim stvarima koje mora da uradi, a sto se EU tice to morate da pitate njih", rekao je Vučić novinarima u Briselu odgovarajući na pitanje da li postoji raspoloženje u EU za ubrzanje evropskog puta Srbije ili je to strateški cilj zemlje. Vucić je naveo i da očekuje da do sredine juna mnogo toga bude razjašnjeno i do velikog samita 23. juna o Zapadnog Balkanu gdje će francuski predsjednik Makron preuzeti veliku odgovrnost na sebe.

"Imam određena razmišljanja o tom pitanju , ali ne smem da iznosim nesto a da za to ne snosim politicku odgovnost", napomenuo je Vučić.

On je ukazao da Srbija nema gdje drugo da ide osim ka Evropi, ali čuvajući svoje nacionalne interese.

Podsjetio je da je Srbija 24 mjeseca za redom bila najbrze rastuca ekonomija u Evropi, da je u prvom kvartalu imala 4,3 posto rasta, ali da sada nastupaju veliki problemi kao i svuda - uvezena inflacija.

Vučić je dodao da je novac u svijetu sve skuplji, da evropska centralna banka ne podiže referentne kamatne stope, da će do kraja juna dolar biti snažniji od evra, kao i da postoji problem sa izlaskom na tržište kapitala.

On je rekao da očekuje da se izborni rokovi uskoro završe kako bi svi organi drzave bili uključeni i izrazio uvjerenje da će Srbija biti na sigurnom putu ako se bude vrijedno radilo.

"Jedini princip koji vazi u svetu da – nema principa"

Nemamo mnogo toga u našim rukama, osim što ćemo da se borimo na međunarodnoj sceni za dalje povlačenje priznanja tzv. Kosova, za ozbiljan i odgovoran pristup Srbije, poručio je večeras iz Brisela predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom potvrde da će sutra Priština podnijeti zahtjev za prijem u Savjet Evrope.

Na pitanje novinara da li je naša pozicija otežana, te da li mu je neko iz EU rekao da će Ukrajina možda dobiti status kandidata po principu kiparskog modela, dok u slučaju Sbrije to “"nisu dozvoljavali ni da se pomene", Vučić je rekao da Srbija Ukrajini želi sve najbolje, da li se danas u svijetu jasno vidi da jedini princip koji važi, jeste da – nema principa.

Podsjetio je da je Srbija još prije 72 dana usvojila zaključke Savjeta za nacionalnu bezbednost, i jedina je zemlja koja se 72 dana u potpunosti drži te politike.

Kod nas odluke nešto znače, kazao je Vučić.

"Ukrajini želimo sve najbolje, to su nam prijatelji, a principi… Gde god da pogledate, na koju god stranu sveta, jasno shvatite da postoji samo jedan princip – da nema principa. Samo se Srbija drži principa", rekao je Vučić.

Kako kaže, kad go pita o teritorijalnom integritetu Srbije, kada se već govori o teritorijalnom integritetu Ukrajine, naiđe na zid i odgovor da su sada druga vremena, a kada se kaže da i Putin spominje genocid u Donbasu, sledi odgovor “nemoj da pominješ Putina”.

“Besmisleno je pričati o principima. Moramo u Srbiji da razumemo da je važno da se držimo morala u donošenju odluka, ali da mislimo da ćemo zbog toga da pobedimo – ne. Do sada se pokazalo da gola sila i kršenje principa imaju prednost u odnosu na poštovanje prava i normi međunarodnog javnog prava”, rekao je Vučić.