Vučić se sastaje sa O'Brajanom pa putuje u Njujork: "Videće se ko je prijatelj Srbije"

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta Džejmsom O'Brajanom.

Sastanak će biti održan u 9 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike.

"Sutra imam važan razgovor sa O'Brajanom u Beogradu, posle podne putujem u Njujork gde će se u GS UN videti ko je prijatelj Srbije i međunarodnog prava, a ko nije, više zemalja će biti uzdržano nego onih za rezoluciju

Dodao je da borba Srbije traje i da neće biti laka.

"Oni su računali da će imati najmanje 70 do 90 glasova 'za', da će 60 do 70 biti 'uzdržano' i da Srbija može da dobije 20 do maksimalno 30 glasova. I to saopštavaju svima. Ja vam sad kažem, neće biti takav rezultat", izjavio je Vučić gostujući na TV Pink.

Rekao je da sponzori rezolucije imaju dominaciju u GS UN, jer će verovatno 27 članica EU glasati "za", kao i SAD, Kanada i zemlje koje su, kako Vučić kaže, politički patuljci.

Vučić navodi da sve više zemalja u svijetu saznaje istinu o Srbiji i ističe da srpska borba traje i da neće biti laka.

Dodao je da čeka da se po pitanju rezolucije izjasni najveći svjetski stručnjak o tom pitanju Jehuda Braun.

