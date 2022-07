Vulin: Ne vidim ništa istorijsko u poseti Abazovića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocijenio je danas da nedavna posjeta predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića Srbiji ne predstavlja nikakav istorijski momenat, da je on dobrodošao u Srbiju, ali da bi mu bilo drago da vidi da Crna Gora jednom povuče neki potez koji nije antisrpski.

"Tenzije uvek treba da se smanjuju. Šta će predsednik Vlade Crne Gore nego da dođe u Srbiju, šta tu ima neprirodno i istorijsko", rekao je ministar Vulin za TV Pink.

Govoreći o naredbi predsjednika Vučića o povlačenju posebne mjere za poslanike crnogorskog parlamenta prilikom ulaska u Srbiju, ministar je objasnio da one nikada nisu bile primijenjene na građane Crne Gore, koji su u Srbiji dobrodošli, već na poslanike koji su glasali da je Srbija genocidna država.

"Predsednik Aleksandar Vučić me nije molio, izdao je naređenje. On je predsednik svih Srba, a ja kao ministar unutrašnjih poslova sam dužan da slušam i poštujem odluke predsednika svih Srba. Ovo je organizovana i uređena država, nismo mi Crna Gora", kazao je ministar Vulin.

Naglasio je da sve te koji su glasali u crnogorskom parlamentu za to da je Srbija genocidna država treba da bude sramota.

"Sram ih bilo i ne znam šta traže u Srbiji. Ne znam kako ih nije sramota da dođu na Vračar da obilaze svoje stanove i da vide hoće li još nešto kupiti u, kako oni misle, odvratnoj genocidnoj državi koja je napravila genocid u Srebrenici. Sram ih bilo, žao mi je što dolaze u Srbiju i što se prave kao da ništa nisu glasali i uradili", kazao je ministar Vulin.

Prema njegovim riječima, svaki put kada su poslanici Crne Gore dolazili na granicu sa Srbijom i kada je na njih primijenjena mjera, prvo što su radili jeste da su se pozivali na veze, uticaje, kako su moćni i uticajni u Srbiji.

"Kako vas nije sramota, vi ste glasali da je to genocidna tvorevina. Parlament Albanije nije glasao za to da je Srbija genocidna, a vi ste glasali za to. I onda dođete na Vračar ne biste li obišli deset stanova, ili kupili jedanaesti", rekao je Vulin.

Naglasio je da Srbija i Crna Gora treba da imaju dobre odnose, da je puno Srba u Crnoj Gori i građana Crne Gore u Srbiji i da dvije države treba da imaju najbolje moguće odnose, ali da se ne možemo praviti da je to nešto previše srdačno i da će Crna Gora na prvoj krivini, bude li trebalo nešto loše da se desi Srbiji, uraditi baš to što se od nje traži.

"Ne sumnjajte da će ovi što su glasali za Rezoluciju o Srebrenici, a toliko im je stalo da uđu u Srbiju sa diplomatskim pasošem, opet glasati protiv Srbije gde god budu mogli", ocijenio je Vulin, kako je naveo MUP.