Vulin o nestalom Splićaninu: Nije bilo nasilja

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da policija provjerava bukvalno svaku dojavu koja je vezana za nestanak Splićanina Mateja Periša.

On je istakao da je siguran da nije bilo nikakvog nasilja nad nestalim Splićaninom, a šta se tačno odigralo kobne večeri utvrdiće istraga.

"Mi dajemo sve od sebe da rešimo ovaj slučaj i proveravamo svaku informaciju koja nam se dojavi. I u ovom slučaju imamo i dobronamerne i zlonamerne ljude, koji se javljaju. Ima i belih magova i crnih magova, ljudi koji pričaju da su videli Matejevu astralnu projekciju. Nedavno su nam čak javili da nestali mladić kupuje hleb na Vračaru. Kada smo proverili, shvatili smo da je u pitanju komšija", rekao je ministar unutrašnjih poslova u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je istakao i da se upoznao sa ocem Mateja Periša, Nenadom Perišom, i da mu iskazuje jedno veliko poštovanje.

"Ja moram da iskažem jedno veliko ljudsko poštovanje ocu Mateja Periša, samo stavite se u njegovu situaciju. Da li biste imali toliko razumevanja kao on. Bilo je pokušaja da se ovo predstavi kao međunacionalni sukob. To je zaista odvratno i govori o mržnji koju osećate prema ovom gradu. Ovo je bezbedan grad, ovde vas niko nikada neće napasti zbog nacionalosti. Beograd voli strance. Od svih desetina hiljada stranaca koji su bili ovde za novogodišnje praznike, vi nemate ni jedan jedini incident. To je zato što Beograd voli strance, mi ne delimo ljude na nacionalnoj osnovi", kaže ministar i naglašava da isključuje svaku mogućnost vršenja nasilja nad nestalim Splićaninom.

Vulin je rekao da je siguran da nasilja nije bilo ni u klubu, ni van njega.

"To su posvedočili i Matejevi prijatelji i gosti i klubu i osoblje", ističe ministar Vulin.