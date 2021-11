Zagreb: Demonstranti hoće da uđu u zgradu HRT-a, napadnuti novinari

ZAGREB - Više hiljada ljudi prisustvovalo je danas poslijepodne u centru Zagreba najvećem okupljanju protiv kovid potvrda, a neki od njih uputili su se po završetku protesta do zgrade HRT-a gdje ih je dočekala interventna policija, koja ih je spriječila da uđu u zgradu.

Protest je počeo u 16 sati na Trgu bana Jelačića gdje su se slile dvije povorke koje su oko 15 časova uz pratnju policije koja je prekidala saobraćaj krenule s Trga Francuske republike i Trga žrtava fašizma, a završen je oko 17.30, kad su organizatori pozvali okupljene da se mirno raziđu.

Thank you #Croatia, thank you #Zagreb Thanks to all croatians who came today#protest #NeverGiveUp #Stožer pic.twitter.com/KhFYNOWz9Q