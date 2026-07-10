Gradonačelnik, ministar i ambasadorka u Trebinju spremali italijanske specijalitete

TREBINJE - Spektakularno veče Italije priređeno je u četvrtak veče u Dučićevoj ulici u Trebinju, gdje su ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i ambasadorka Italije u BiH Sara Eti Kasteljani, pripremali i nudili posjetiocima specijalitete italijanske kuhinje, kanapee sa umakom od paradajza, pice, čokoladne rolnice punjene vanilla kremom i orasima.

Ovo jedinstveno gastronomsko veče priređeno je u okviru manifestacije "Sedmica italijanske kuhinje u svijetu", a, osim jedistvenih specijaliteta sa Sicilije, program je pratila italijanska muzika.

Nekoliko vrsnih italijanskih kuvara koji su tradicionalna italijanska jela, poput tjestenina i poslastica, pripremali od polugotovih proizvoda, a gotove delicije i poslastice finiširali na licu mjesta, istakli su da im je cilj bio da mirise limuna, maslinovog ulja, okuse oraha, pistacija, prenesu upravo u Dučićevu ulicu.

U improvizovanoj kuhinji su im u pomoć pritekli i ministar Košarac, gradonačenik Ćurić i ambasadorka Kasteljani, ističući da su ovakvi, neposredni susreti, najbolji vid promocije turizma i privrede obje zemlje.

To su na sastanku organizovanom u Gradskoj upravi prije same manifestacije istakli gradonačelnik Ćurić i ambasadorka Kasteljani, čije se teme razgovora, kako su istakli, bile razmjene iskustava i mogućnost saradnje italijanskih regija i juga Hercegovine, prije svega u oblastima koje su im zajedničke, poljoprivredi i turizmu.

"Težimo da zaštitimo domaće poljoprivredne proizvode, ali da idemo i korak dalje da bi bili prepoznati na širem tržištu. To pokazuje projekat "Hercegovačke kuće" koji je zaživio u regionu. Danas smo dobili podršku za uljaru za proizvodnju maslinovog ulja, a razgovarali smo i o sistemima za navodnjavanje, vinogradarstvu i proizvodnji sira. Dogovorili smo i zvaničnu posjetu da vidimo šta bi mi mogli primijeniti iz Italije, ali i šta njima nudimo, kao da i našu turističku ponudu predstavimo na italijanskim sajmovima", rekao je Ćurić.

Amabasadorka Kasteljani je napomenula i činjnicu da su naša regija i Italija jako blizu, te da jug Srpske liči na Siciliju, koja je gost ovogodišnje "Sedmice italijanske kuhinje".

"Pored klime, sličnosti Trebinja i Sicilije su i ljubav prema vinima i maslinovom ulju. Razgovarali smo o onome što je bitno za Hercegovinu i Siciliju, energetski sektor, turizam, poljoprireda. Trebinje je prelijep grad, a ovo druženje je obilježilo našu bliskost sa jugom Srpske", dodala je ona.

Veče je priređeno u organizaciji Ambasade Italije u BiH, Grada Trebinja i gradske Turističke organizacije.