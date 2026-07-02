Od dukata do opanaka: U Trebinju zablistale hercegovačke narodne nošnje (VIDEO)

TREBINJE - U Trebinju se, po drugi put, odvijala neobična modna revija narodnih nošnji ovoga kraja, na kojoj je prikazano i materijalno i nematerijalno bogatstvo ovoga kraja, od dukatima ukrašene nevjestine kape – do opanaka, vezenih priglavaka i lakovanih cipela, kojim se čuva i tradicija i identitet Srba hercegovačkog kraja.

Izložbu je organizovalo KUD "Alat" Trebinje, povodom 70 godina postojanja, a sve nošnje su, kako je rekao umjetnički rukovodilac društva Borko Ćorluka, ili čuvane godinama, pa se sada prikazuju, ili su urađene replike starih kostima.

"Sve nošnje su vlasništvo našeg ansambla, a među njima je i ženska hercegovačka nošnja koja je stara stotinu godina i koju jako čuvamo, pa smo i na osnovu nje uradili rtprodukciju, kao i mnoge druge naše nošnje", kazao je Ćorluka, napominjući da pri društvu djeluju posebni stručnjaci koji se time bave.

Stara članica "Alata" Milijana Zirojević, ne samo da je zadužena za održavanje nošnji, već se u ovom radu toliko izvještila d, kada radi neku repliku, konsultuje stručnjake, etnologe Muzeja Hercegovine, a za pojedinim dijelovima nošnji koji se mogu naći na intzernetu neprestano traga.

"Iza svake uredne i spremne nošnje zaista stoje sati rada, ali mi to ništa nije teško, jer radim s ljubavlju i naročito mi je bilo stalo da sve bude kako treba za obilježavanje ovog našeg jubileja od 70 godina postojanja", kaže Zirojević, navodeći da svi članovi vode računa o nošnjama, da budu uredne, da se poprave kada se pohabaju i slično, jer folklor, prema njenom mišljenju, nije samo hobi – to je nešto što se mora strasno voljeti.

Slično razmišlja i Milica Đuričić koja je u "Alatu" od malih nogu, a sada nastupa za veterane.

"Večeras sam nosila gradsku nošnju, koju sam nosila i na prvoj reviji, što mi je jako drago, jer je ovo kostim koji pokazuje svu gospodstvenost gradskih žena onoga vremena", kaže Milica koja dodaje da je i sama svaku svoju nošnju nakon nastupa uredno prala, slagala, peglala i, kako uz osmijeh dodaje – ljubomorno ih i danas, kada ima malu djevojčicu, čuva da se ne ne bi isprljala.

Reviju je zvanično otvorila Slađana Skočajić, ističući da se u Trebinju folklor ne igra samo na sceni, pored Trebišnjice. Na trgovima, ulicama, ali, prije svega, u srcima ljudi.