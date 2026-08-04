BANJALUKA, LAKTAŠI - Policija je uhapsila Banjalučanina B.K. (51), jer je sa oko 3,8 promila usred dana učestvovao u sudaru na području Laktaša, a zatim je provjerama utvrđeno da je i nekoliko dana ranije obijesno vozio, te mu je oduzet auto, saznaju "Nezavisne novine".

Kako saznaju "Nezavisne novine", on je u nezgodi, u ponedjeljak, 3. avgusta, u mjestu Veliko Blaško kod Laktaša učestvovao golfom, a drugi učesnik je vozio teretni pežo.

Odmah ga uhapsili

"Pripadnici Policijske stanice Laktaši uhapsili su B.K. iz Banjaluke, zbog prekršaja iz članova 42a. i 172. stav 2. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH", rečeno je iz policije.

Naime, kako su dodali, juče oko 14.55 na magistralnom putu u mjestu Veliko Blaško dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom u kojoj je učestvovao B.K.

"Policajci su na licu mjesta izvršili uviđaj, te mu je utvrđeno 3,83 g/kg alkohola u organizmu. Daljim provjerama utvrđeno je da je to lice prije nekoliko dana prekršajno kažnjeno zbog prekršaja iz člana 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) BiH", rekli su iz policije.

Obijesna vožnja

Članom 42a. ZOBS-a je, podsjetimo, definisana obijesna vožnja.

"Obijesna vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbjednosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava bezbjednost u saobraćaju", navedeno je u ZOBS-u.

"Shodno odredbama člana 42a. stav 3. ovog zakona policajci su od B.K. uz potvrdu privremeno oduzeli vozilo", rekli su iz policije.

Šta piše u zakonu

"Ovlašćeno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta kada je zatečen u činjenju obijesne vožnje ako se, uvidom u evidenciju, utvrdi da se radi o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednim konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom, odnosno pravosnažnim sudskim rješenjem kažnjen za obijesnu vožnju", navedeno je u ZOBS-u.

Iz banjalučke policije su kazali da protiv B.K. slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.