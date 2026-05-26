PRIJEDOR, KOSTAJNICA, NOVI GRAD - Osam osoba je uhapšeno u akciji "Cilj", a kako "Nezavisne" nezvanično saznaju među uhapšenima je i jedan policijski službenik.

MUP RS je saopštio da su pomenutu akciju danas, 26.maja, realizovali policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice.

"Pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta i po naredbama Okružnog suda Banjaluka izvršeni su pretresi na 13 lokacija", navodi se u saopštenju MUP-a RS.

Kako se dodaje, akcija "Cilj" traje duži vremenski period i usmjerena je, kako se dodaje, na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

"Istragom je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem vremenskom periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem", navodi se u saopštenju.

MUP RS dodaje da, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena.

"Akcija je realizovana su u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Po završetku aktivnosti, lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti sprovedena postupajućem tužiocu", zaključuje se u saopštenju MUP-a RS.