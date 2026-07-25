Državljanin BiH pod istragom zbog predmeta koji je zabranjen u Njemačkoj

BERLIN – Protiv državljanina Bosne i Hercegovine pokrenuta je istraga nakon što je kod njega, tokom rutinske kontrole, pronađen predmet koji je zabranjen u Njemačkoj.

Kako prenose mediji, pripadnici njemačke Savezne tokom granične kontrole u mjestu Vajl am Rajn, na švajcarskoj granici, kod 20-godišnjeg muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, pronašli su elektrošoker sakriven u podu prtljažnika njegovog automobila.

Bio maskiran u baterijsku lampu

Pronađeni elektrošoker bio je maskiran u obliku baterijske lampe. Kako je posjedovanje takvih uređaja u Njemačkoj zabranjeno prema Zakonu o oružju, policija ga je odmah oduzela.

Protiv mladića je pokrenuta istraga, a biće i predmet krivičnog postupka zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Savezna policija redovno sprovodi ovakve kontrole na granici sa Švajcarskom, jer se zabranjeni predmeti često pokušavaju da unesu skriveni u vozilima.