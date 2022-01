Konobari i pumpadžija iz Gradiške optuženi za rasturanje kokaina

BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv trojice muškaraca iz Gradiške, koja ih terete za rasturanje kokaina.

Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Grujić (38), Dalibor Panić (38) i Dušan Glišić (29). U momentu hapšenja, podsjetimo, Panić i Glišić su radili kao konobari, dok je Grujić zaposlen na benzinskoj pumpi u Gradišci.

Optuženi su da su zajedno, od početka 2020. godine, pa sve do 26. novembra prošle godine na području Gradiške, kupovali, držali i prodavali kokain.

"Tako je Grujić organizovao mrežu posrednika, na način da je nabavljao kokain od R.S. iz Gradiške, najčešće u količinama od po 10 grama za iznos od 500 evra, nakon čega je drogu dalje preprodavao Paniću u količinama od po 10 do 20 grama, za iznos od 600 do 1.200 evra. Nakon toga je Panić drogu vagao i prepakivao u manje količine, te distribuisao krajnjim korisnicima na područja Gradiške, najčešće u količini od po 0,5 grama za iznos od 100 KM, i to M.M, P.D, R.B. i N.Đ, kao i drugim korisnicima", navedeno je u optužnici.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", Glišić se tereti da je od Grujića kupovao kokain najčešće u manjim količinama, od po dva do tri grama, za 200 do 600 KM.

"Nakon toga je drogu distribuisao krajnjim korisnicima po malo većim cijenama za iste količine, na području Gradiške, i to korisnicima G.G, K.Č, K.N. i M.R, kao i drugim korisnicima, te je od Panića povremeno preuzimao manje količine kokaina koji je stavljao u promet, nakon čega su međusobno dijelili novac", navodi se u optužnici.

Trojac je, podsjetimo, uhapšen u novembru u policijskoj akciji "Kelner" u Gradišci, kada je pronađena manja količina kokaina.