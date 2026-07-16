Težak udes 20-godišnjakinje iz BiH, direktno se sudarila sa kamperom

BURGKIRHEN – Težak frontalni sudar desio se sinoć, 15. jula, u ranim večernjim satima na putu B147 kod Herngasena (opština Burgkirhen) kada su se sudarili kamper i putnički automobil, za čijim volanom je bila djevojka iz Bosne i Hercegovine.

U ovom udesu povrijeđeno je više osoba.

Prema navodima policije, 73-godišnji Nijemac vozio je kamper zajedno sa svojom 63-godišnjom suprugom iz Braunaua ka Burgkirchenu. Istovremeno, 20-godišnja djevojka iz BiH, nastanjena u okrugu Braunau upravljala je putničkim automobilom u suprotnoj traci. U njenom vozilu nalazili su se još 18-godišnja saputnica na mjestu suvozača i 21-godišnji mladić na zadnjem sjedištu, oboje takođe iz okruga Braunau.

Djevojka iz BiH ostala zaglaveljena u vozilu

Do sudara je došlo u naselju Herngasen. Od siline udara djevojka iz BiH je ostala zaglavljena u vozilu i vatrogasci su je morali osloboditi uz pomoć tehničke opreme. Ona je zadobila teške povrede i prevezena je u bolnicu u Braunau am Inn. Suvozačica i putnik iz automobila, kao i vozač kampera, prošli su sa lakšim povredama.

Teške povrede zadobila je i 63-godišnja supruga vozača kampera i zbog nje je angažovan spasilački helikopter. Ona je sa teškim povredama prebačena u UKH Salzburg.

Policija nastavlja istragu o okolnostima sudara.