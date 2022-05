Tri godine robije za krađu torbice od biznismena u Banjaluci

BANJALUKA - Denis Pašagić iz Velike Kladuše osuđen je na tri godine zatvora za krađu torbe sa dokumentima od sugrađanina, privrednika Salka Veljačića, a koja se dogodila 2018. godine u bašti hotela "Bosna" u Banjaluci.

Presudom Okružnog suda u Banjaluci, krivice je oslobođen Pašagićev sugrađanin Hase Delić, koji je bio optužen da je pomagao Pašagiću.

U optužnici je, podsjetimo, stajalo da je od Veljačića ukradeno 110.000 maraka, ali Sud smatra da Tužilaštvo nije dokazalo da je taj novac bio u torbi.

Osim toga, Sud smatra da Tužilaštvo nije dokazalo umiješanost Delića u ovu tešku, drsku krađu.

Pašagić je po izlasku iz Suda rekao da nije zadovoljan presudom.

Sudija Branimir Jukić izjavio je da je sve vrijeme tokom suđenja sporan bio dio koji se odnosi na postojanje novca u torbi koju je Pašagić ukrao.

“Pašagić je priznao da je do Banjaluke pratio Veljačića, na snimcima se vidi kako se maskira i uzima torbu. Pašagić nije osporio da je to učinio. Pokazao je i gdje je bacio torbu. Ali, Sudsko vijeće smatra da tužilac nije dokazao da je u torbi bilo više od 100.000 maraka”, rekao je sudija Jukić.

Inače, kompletan ovaj sudski proces, odlukom Suda, pada na teret budžeta Srpske.

Podsjetimo, u optužnici se navodilo da su oni 4. juna 2018. godine od Veljačića ukrali torbicu u kojoj je bilo oko 110.000 KM, a da su ga prethodno pratili iz Velike Kladuše do Banjaluke.

Navedeno je da je torbu s novcem sa stola, za kojim je sjedio Veljačić u bašti hotela "Bosna" ukrao Pašagić te pobjegao do automobila u kojem ga je čekao Delić. Nakon toga su, dodaje se, pobjegli u Veliku Kladušu.

Salko Veljačić je vlasnik firme "Elvis d.o.o." iz Velike Kladuše i u Banjaluku je kritičnog dana dovezao vozilo na popravku. Automobil je ostavio u jednom servisu i otišao u hotel "Bosna" i sjeo u kafić, gdje je pio kafu kada je opljačkan. Torbicu s novcem držao je na stolu.

Veljačić je ranije u banjalučkom Okružnom sudu do detalja ispričao kako je pokraden te je istakao da je nakon toga dobio prijeteće poruke.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, Veljačić je tvrdio da mu je optuženi Pašagić slao prijeteće poruke da odustane od istrage ove krađe, što je potvrdio u banjalučkom Okružnom sudu.

"Kasnije sam dobio i poruku od jedne gospođe iz Maribora, koja je pričala sa ženom Hase Delića, koja je inače sestra optuženog Pašagića. Ta žena je pitala Dinku da li je tačno da je njen suprug opljačkao velike pare u Kladuši, a ona joj je odgovorila: 'U Banjaluci su on i moj brat Denis počinili to'", rekao je Veljačić.

Veljačić je do detalja ispričao i kako je opljačkan te je rekao da je kritičnog dana nosio oko 110.000 KM da kupi stan u Banjaluci.

"Dovezao sam auto na servis, a zatim otišao do jednog advokata, koji je za mene tražio stan da kupim. On mi je rekao da ponesem gotovinu jer kad imaš keš može se jeftinije kupiti stan. Novac sam mu pokazao, a prije sam išao i do mjenjačnice da vidim da zamijenim marke u evre i vlasniku mjenjačnice pokazao sam novac", rekao je Veljačić.

Kazao je da nije došlo do kupovine stana jer prodavac nije bio u Banjaluci pa je on otišao do hotela "Bosna" da sačeka da se prodavac stana javi.

"Sjedio sam u bašti hotela, a torbu stavio pored sebe. U jednom momentu iza leđa mi je došao maskiran čovjek, zgrabio torbu i pobjegao prema crkvi. Imao je maramu, kačket i naočare", rekao je ranije Veljačić.