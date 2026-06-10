Uhapšen Sergej Furtula zbog pokušaja ubistva na Vracama

SARAJEVO - Policija Kantona Sarajevo uhapsila je Sergeja Furtulu (20) iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Vracama, u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena.

“Osumnjičeni se trenutno nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu”, navedeno je iz MUP-a KS.

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“Policijski službenici Odjeljenja za krvne i seksualne delikte lišili su slobode muškarca S.F. (2006) iz Istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama”, navode iz MUP-a KS.

Uhapšeni u bolnici

Uhapšeni se i dalje nalazi na bolničkom liječenju na KCUS, dodaju iz policije.

Podsjećamo, u pucnjavi koja se u nedjelju, 7. juna, desila na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu povrijeđeni su Amel Bogučanin, Branislav Janjić i Sergej Furtula.

Federalni mediji prenijeli su da je Branislav Janjić od ranije poznat policiji, jer je hapšen u velikoj akciji “Prolom 2”, koja je provedena uz pomoć EUROPOL-a.

Prethodna hapšenja

Takođe, zbog pucnjave na Vracama 8. juna u Sarajevu je uhapšen muškarac A.G. (29). On je osumnjičen da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na Vracama, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, ranije je uhapšen i Sarajlija čiji su inicijali A.B. (39), koji je i dalje na bolničkom liječenju, navedeno je tada iz policije.