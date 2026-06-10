Hronika

Radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, druga tragedija u dva dana

Radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, druga tragedija u dva dana
Foto: Nezavisne novine/Arhiva/Ilustracija | Radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, druga tragedija u dva dana
M.B.

Radnik je danas (10.juna) smrtno stradao nakon pada sa visine na objektu u izgradnji u Živinicama, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijskoj stanici Živinice oko 10.20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine na gradilištu. Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi iz prijave su potvrđeni.

Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muškarca, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, prenose federalni mediji.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja.

Povezana vijest:

Tragedija u Živinicama: Radnik poginuo pri padu sa objekta u izgradnji

Uviđaj će obaviti istražioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i stručno lice.

Dalje radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima se nesreća dogodila bit će poduzimane prema uputama dežurnog tužioca.

Podsjećamo, 8. juna Policijskoj stanici Živinice prijavljena je nesreća na gradilištu istog objekta u izgradnji, kada je takođe smrtno stradao muškarac.

I tada je smrt na mjestu događaja konstatovala dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.

Dodaj nezavisne.com kao Google izvor
Prigovori i ispravke
Najčitanije