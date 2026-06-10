Radnik je danas (10.juna) smrtno stradao nakon pada sa visine na objektu u izgradnji u Živinicama, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Policijskoj stanici Živinice oko 10.20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine na gradilištu. Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi iz prijave su potvrđeni.
Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muškarca, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, prenose federalni mediji.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja.
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Uviđaj će obaviti istražioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i stručno lice.
Dalje radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima se nesreća dogodila bit će poduzimane prema uputama dežurnog tužioca.
Podsjećamo, 8. juna Policijskoj stanici Živinice prijavljena je nesreća na gradilištu istog objekta u izgradnji, kada je takođe smrtno stradao muškarac.
I tada je smrt na mjestu događaja konstatovala dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.