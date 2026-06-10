Radnik je danas (10.juna) smrtno stradao nakon pada sa visine na objektu u izgradnji u Živinicama, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijskoj stanici Živinice oko 10.20 sati prijavljeno je da je jedna osoba pala sa visine na gradilištu. Na mjesto događaja upućena je patrola policije, a navodi iz prijave su potvrđeni.

Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao je smrt muškarca, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, prenose federalni mediji.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja.

Uviđaj će obaviti istražioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i stručno lice.

Dalje radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima se nesreća dogodila bit će poduzimane prema uputama dežurnog tužioca.

Podsjećamo, 8. juna Policijskoj stanici Živinice prijavljena je nesreća na gradilištu istog objekta u izgradnji, kada je takođe smrtno stradao muškarac.

I tada je smrt na mjestu događaja konstatovala dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.