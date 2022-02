Komšić, skandal majstor

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, svako malo uzburka duhove u BiH. Da se odmah razumijemo, i drugi to rade, ali Komšić je tu neprikosnoven, tačnije on je skandal majstor.

Komšić to odavno radi i vjerovatno su mnogi zaboravili kada je to prvi put napravio prije 15 godina. Te 2007. godine, i tada je bio predsjedavajući Predsjedništva BiH, poručio je tadašnjem srpskom premijeru Vojislavu Koštunici da "drži prste podalje od BiH, jer bi mogao dobiti i po njima i po nosu". Zbog uzburkanih duhova tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić otkazao je učešće na Igmanskoj inicijativi, na kojoj je trebalo da učestvuju čelnici država regiona. Najnoviji potez, na koji su odmah reagovali iz Republike Srpske, je kada je Komšić prije dva dana uputio čestitku predsjednici samoproglašenog Kosova Vjosi Osmani povodom, kako je naveo, "Dana nezavisnosti Republike Kosovo". Podsjećamo, BiH, koja Komšiću daje platu, nije priznala samoproglašeno Kosovo, a u čestitki on navodi da svim građanima Republike Kosovo i Osmanijevoj, u svoje ime i u ime građana Bosne i Hercegovine, želi srećan Dan nezavisnosti.

I tako je Komšić kao piroman zapalio BiH, koja je već nekoliko mjeseci u političkoj krizi. Tim potezom, siguran sam, namjerno je izazvao požar, koji sada treba mjesecima da se gasi. On će ovim potezom da ubere neki politički poen, jer je ovo izborna godina, ali pod znakom pitanja je hoće li se izbori održati, pošto se već oko toga lome koplja i ako budu da li će biti po starim ili novim pravilima.

Imao je Komšić još gafova, a svakako jedan od najjači je kada je zajedno sa svojim kolegom iz Predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem odbio da se sastane s ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovima, jednim od najmoćnijih svjetskih političara.

Poruka Komšiću, koji već treći put sjedi u Predsjedništvu BiH kao hrvatski član i kojeg nemali broj Hrvata ne doživljava kao svog predstavnika, ali i drugim političarima je da ne bacaju olako šibicu na BiH, kojoj treba samo mala iskra da izbije požar neviđenih razmjera. Oni treba prvi da gase vatrenu neman zbog dobrobiti naroda iz kojeg dolaze, jer samo tako će BiH krenuti naprijed.