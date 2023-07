Osmogodišnji Ognjen Kojić iz Dervente srebrni u mentalnom računanju

DERVENTA - Osmogodišnji Ognjen Kojić iz Dervente nedavno se okitio srebrnom medaljom na Međunarodnoj olimpijadi u mentalnom računanju, koja je po sedmi put održana u Beogradu.

Pod parolom "Za djecu koja mijenjaju svijet", vještine iz mentalne matematike pokazalo je oko 1.000 mališana, uzrasta od četiri do 14 godina, koji su došli iz desetak evropskih zemalja.

Iskreno sam uživao u Beogradu među mnogobrojni drugarima, kazao je za "Nezavisne novine" Ognjen Kojić, mladi matematički genijalac.

"Bilo je odlično i, iskreno, nije bilo mnogo teško, jer sam slične zadatke već radio u školici, a pohađam i Osnovnu školu 'Nikola Tesla' i završio sam treći razred. Pored matematike, volim i sve ostale predmete u školi i odličan sam đak. Možda jedino likovno najmanje volim, ali trudim se i tu da budem dobar i dam sve od sebe. Već godinu i po učim mentalnu aritmetiku, koja mi se jako sviđa i zahvalan sam tetki što me upisala u školicu 'Malac genijalac', jer uvijek učimo nešto novo i zanimljivo", kaže kroz osmijeh mladi Ognjen.

Sanja Kojić, Ognjenova majka, ističe u razgovoru za "Nezavisne novine" da je njen sin još u ranim godinama bio drugačiji i pokazivao više interesovanja za brojeve, geografiju i matematiku.

"Po prirodi je jako stidljivo dijete, ali u Beogradu se osjećao kao riba u vodi među mnogobrojnim drugarima i učiteljima. Bio je jako staložen, ozbiljan i baš se lijepo snašao. Otkako je krenuo na mentalnu aritmetiku, pokazuje više samopouzdanja, lakše je učio nove sadržaje na redovnoj nastavi i generalno je otvoreniji prema drugoj djeci i društvu, što je pokazao i na olimpijadi", kaže Kojićeva i napominje da su svi u porodici ponosni na njegov uspjeh.

Ognjenu je ovo drugi put da učestvuje na olimpijadi, a ove godine samo je poboljšao odličan prošlogodišnji rezultat, kazala je u razgovoru za "Nezavisne novine" Milijana Čivčija, učiteljica mentalne aritmetike u školi "Malac genijalac".

"Mi smo relativno mlada škola, u Derventi smo od septembra 2021. godine, a već u junu 2022. učestvovali smo na olimpijadi. I tada je Ognjen učestvovao, kao i djevojčica Anja Pašić, i ostvarili su odlične rezultate. Ognjen se tada plasirao u top pet najboljih učenika u svojoj kategoriji, dok je Anja u kategoriji u kojoj se ona takmičila osvojila bronzanu medalju iz pismenog računanja. Ognjen je ove godine bio jedini predstavnik iz Dervente, opravdao je prošlogodišnji odličan rezultat i vratio se kući sa velikom srebrnom medaljom u njegovoj kategoriji", objašnjava učiteljica Milijana.

Srebrom se mladi Dervenćanin okitio u oblasti anzan, tačnije disciplini u kojoj djeca vizualizuju abakus.

"Prošle godine Ognjen je učestvovao u ovoj istoj oblasti, ali samo sa formulama u sabiranju, dok je ove godine učestvovao i u sabiranju i u oduzimanju. Radi se o formulama pomoću kojih djeca nauče kako da dodaju određen broj na abakus, na kome prvo rade zadatke, a potom ga vizualizuju u svojim glavama, kako bi mogli mentalno da računaju. Potrebno je da djeca usvoje formule kako bi znali dodati određeni broj, jer kada se njima pojavi broj na ekranu, oni ga uz pomoć formule koju su naučili dodaju na abakus", kazala je učiteljica i dodala da se Ognjen baš angažovao u mentalnoj aritmetici.

"Jako je bitno da djeca iskreno žele da se posvete mentalnoj matematici. Sva djeca mogu da savladaju te vještine, ali ko će koliko napredovati, zavisi od uloženog truda i rada. Uvijek napominjem da ono što je trening za tijelo, to je mentalna aritmetika za mozak. Imamo dosta dobre djece u Derventi, ali da bi neko otišao na takmičenje, mora da računa dva broja u sekundi, jer se brojevi smjenjuju na 500 milisekundi. Imamo djecu koja računaju na 800 ili 900 milisekundi, to su kraći nizovi, i to je odlično za razvoj njihove inteligencije i svih ostalih sposobnosti, ali nije dovoljno da bi učestvovali na takmičenju. Da bi postigli taj uspjeh, moraju da treniraju i zato su Ognjenov trud i medalja vrijedni svake pohvale", ističe učiteljica Milijana i dodaje da je jako ponosna na Ognjenov uspjeh.

Dodaje da program mentalne aritmetike traje dvije godine, u jednoj godini postoje dva upisna roka, decembarski i januarski, što znači da se djeca na olimpijadi takmiče iz četiri upisna roka.

"Svaki upisni rok ima tri kategorije, koje se vode po uzrastu kao A, B i C kategorije, i rade po istom programu, ali manja djeca imaju duži vremenski period za zadatke. Od svih se očekuje da računaju jednocifrene brojeve, što se i radilo na olimpijadi, dok se od starije djece očekuje da rade i dvocifrene, trocifrene i četvorocifrene brojeve, a to bude na pismenom dijelu računanja. Naš Ognjen je, kao i svi ostali malci, radio i pismeni dio. To je 120 zadataka koje moraju riješiti za 12 minuta, za šta smo se posebno spremali i Ognjen je ostvario odlične rezultate", objašnjava učiteljica Milijana i napominje da je sa Ognjenom radila i profesorica Danka Todorović, koja je izuzetno ponosna na svog učenika.

Dodala je da školicu "Malac genijalac" u Derventi pohađa oko tridesetak djece i svi mališani pokazuju vidljiv napredak u oblasti matematike.