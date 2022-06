UNIBL raspisao konkurs za upis studenata

BANJALUKA - Na Univerzitetu u Banjaluci danas je raspisan konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini, saopšteno je iz ovog univerziteta.

Na Univerzitetu u Banjaluci planiran je upis 2.500 studenata prvog ciklusa studija, i to 1.967 na budžet, 377 samofinansirajućih, 87 stranih državljana i 69 vanrednih iz prvog ciklusa.

Kada je riječ o drugom ciklusu studija, plniran je upis 1.073 studenta, od kojih 643 na budžetu, 286 samofinansirajućih, 71 vanredni, te 73 strana državljanina.

Na treći ciklus studija moguć je upis 136 kandidata, od kojih njih 122 može biti upisano na samofinansiranje, a u planu je da se upiše 13 stranaca i jedan vanredni student.

U saopštenju se dodaje da je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim članicama Univerziteta u Banjaluci radnim danom od 20. do 24. juna.

Polaganje prijemnog ispita je 27. juna sa početkom u 9.00 časova, dok prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14.00 časova.

Iz Univerziteta navode da je objavljivanje rezultata konkursa 29. juna do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata počinje 4. jula i traje do 8. jula.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 27. juna do 1. jula, od 9.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 1. jula u 16.00 časova, a konačne rang-liste 4. jula, dok će upis primljenih kandidata trajati od 5. do 8. jula.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano od 27. do 29. jula sa početkom u 7.00 časova, preliminarni rezultati za upis biće poznati 30. juna do 14.00 časova, dok će konačne rang-liste biti objavljene 4. jula.

Kandidati koji uspješno polože prijemne ispite i ostvare pravo upisa mogu to da učine od 5. do 8. jula.

Iz Univerziteta navode da će drugi upisni rok organizovati fakulteti/Akademija umjetnosti, koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijem dokumenata u drugom upisnom roku planiran je od 29. avgusta do 2. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani 5. septembra u 9.00 časova.

Kandidati koji uspješno polože prijemni ispit u drugom roku i steknu pravo upisa mogu se upisati na studije prvog ciklusa od 12. do 16. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita u drugom roku traje od 5. do 9. septembra sa početkom u 9.00 časova, a objavljivanje rezultata konkursa je 9. septembra do 14.00 časova, a konačne rang-liste do 12. septembra.

Upis primljenih kandidata počinje 13. septembra, a završava 16. septembra.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita u drugom upisnom roku biće održano 5. septembra u 7.00 časova.

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 20. juna do 14. oktobra, a zainteresovani kandidati u tom periodu mogu predati svoje prijave za upis.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra na internet stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti, a upis kandidata predviđen je od 24. do 28. oktobra.

Iz Univerziteta ističu da je kandidat koji se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis dužan prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje izdato od registrovane zdravstvene ustanove koje će, osim nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati nalaz psihologa.

Kandidati ljekarsko uvjerenje mogu dobiti u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, a za dodatne informacije treba pozvati telefonom na 051/301-324.

Iz Univerziteta dodaju da kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali prilikom upisa.

Tekst konkursa za upis studenata objavljen je danas na veb-stranici Univerziteta, te u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "EuroBlic".