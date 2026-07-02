BANJALUKA - Budući studenti koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjaluci, a nisu ostvarili pravo upisa, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima su ostala upražnjena mjesta bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.

Kako je navedeno u zaključku Senata, a kako je saopšteno iz Univerziteta, fakulteti i Akademija umjetnosti dostaviće Rektoratu spisak studijskih programa sa brojem preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do 10. jula.

"Spisak slobodnih mjesta biće objavljen na internetskim stranicama Univerziteta u Banjaluci, kao i fakulteta i Akademije umjetnosti, najkasnije do 13. jula. Kandidatima koji se odluče da konkurišu na drugi srodni studijski program, studentske službe izdavaće potvrdu o položenom prijemnom ispitu, odnosno ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, koja je neophodna za prenos konkursne dokumentacije", istakli su oni.

Prenos konkursne dokumentacije, to jeste upis na srodne studijske programe na kojima su ostala upražnjena mjesta biće moguć do 16. jula, dok će upis kandidata biti okončan dan kasnije, to jest najkasnije do 17. jula.