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Američka vojska pojačava kontrolu plovidbe (VIDEO)

Američka vojska pojačava kontrolu plovidbe (VIDEO)
Foto: Pixnio | Američka vojska pojačava kontrolu plovidbe (VIDEO)
Aleksandar Saradžić

​TEHERAN - Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u okviru pomorske blokade Irana do sada preusmjerila 35 trgovačkih brodova, onesposobila dva plovila i izvršila pregled još dva broda koja su plovila prema iranskim lukama ili iz njih.

Prema navodima CENTCOM-a, mjere su dio operacije obnovljene 14. jula, kojom se kontroliše pomorski saobraćaj prema iranskim obalnim područjima nakon napada za koje Vašington optužuje Teheran u blizini Ormuskog moreuza.

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Blokada uvedena nakon napada u Ormuskom moreuzu

Američke vlasti tvrde da je cilj blokade zaštita komercijalne plovidbe i sprečavanje novih napada na trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. 

Napetosti između SAD i Irana posljednjih sedmica dodatno su pojačane vojnim operacijama i međusobnim optužbama, dok Vašington poručuje da će nastaviti s provođenjem pomorskih mjera sve dok, kako navodi, ne prestanu prijetnje međunarodnoj plovidbi, navodi "Shafaq".

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