Američka vojska pojačava kontrolu plovidbe (VIDEO)

​TEHERAN - Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u okviru pomorske blokade Irana do sada preusmjerila 35 trgovačkih brodova, onesposobila dva plovila i izvršila pregled još dva broda koja su plovila prema iranskim lukama ili iz njih.

A U.S. Marine Corps F-35C stealth fighter jet launches from USS Abraham Lincoln (CVN 72) as the aircraft carrier transits the Arabian Sea and supports the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 2, CENTCOM has redirected 35 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/Bh84WHh3nu — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 2, 2026

Prema navodima CENTCOM-a, mjere su dio operacije obnovljene 14. jula, kojom se kontroliše pomorski saobraćaj prema iranskim obalnim područjima nakon napada za koje Vašington optužuje Teheran u blizini Ormuskog moreuza.

Blokada uvedena nakon napada u Ormuskom moreuzu

Američke vlasti tvrde da je cilj blokade zaštita komercijalne plovidbe i sprečavanje novih napada na trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

Napetosti između SAD i Irana posljednjih sedmica dodatno su pojačane vojnim operacijama i međusobnim optužbama, dok Vašington poručuje da će nastaviti s provođenjem pomorskih mjera sve dok, kako navodi, ne prestanu prijetnje međunarodnoj plovidbi, navodi "Shafaq".