Američki senator: Putin je napravio grešku karijere

KIJEV - Dvostranačka grupa senatora iz SAD obećala je prilikom posjete Kijevu oružje Ukrajini, uz upozorenje Vladimiru Putinu, ruskom predsjedniku, da ne pokreće ofanzivu na tu zemlju.

Kijev i njegovi zapadni saveznici proglasili su alarmantnu situaciju nakon što je Rusija okupila desetine hiljada vojnika u blizini ukrajinskih granica i pritisnula SAD na bezbjednosne garancije, uključujući blokadu pridruživanja Ukrajine NATO savezu, prenosi Index.hr.

Rusija sa druge strane negira da planira novi vojni napad, dok su, kako se podsjeća u tekstu, SAD bile najveća podrška Ukrajine u sukobu s Moskvom nakon ruske aneksije Krima 2014. i izbijanja rata u istočnoj Ukrajini.

"Mislim da je ruski predsjednik Vladimir Putin napravio najveću grešku u svojoj karijeri potcijenivši koliko će se narod Ukrajine hrabro boriti protiv njega ako izvrši invaziju", rekao je senator Ričard Blumental novinarima.

"Nametnućemo ozbiljne ekonomske sankcije, ali što je još važnije, daćemo narodu Ukrajine oružje, smrtonosno oružje koje mu je potrebno za odbranu života", rekao je nakon sastanka delegacije s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

To oružje moglo bi uključivati ​​protivtenkovske projektile "javelin", rakete "stinger", malokalibarsko oružje i čamce, rekao je on. "Naša poruka je: biće posljedica ako on odluči da prekrši svetost ove demokratije", dodala je senatorka Ejmi Klobučar.