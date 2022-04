Eksplozija instalacija, evakuisane zgrade u Istanbulu

ISTANBUL - U istanbulskoj četvrti Šišli jutros se dogodila eksplozija u šahtu sa podzemnim instalacijama nakon čega su evakuisane tri stambene zgrade.

U izvještaju istanbulskog dnevnika Sabah je potvrđeno da su zgrade jutros preventivno evakuisane nakon što je najprije noćas počeo da kulja dim, a potom se jutros oko 8.30 čula snažna detonacija koja je odbacila poklopac uličnog šahta u vazduh.

A powerful #explosion occured in #Istanbul According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet