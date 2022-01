Evropska unija zabranila tetoviranje u boji

Evropska unija zabranila je oko 4.000 najčešćih hemikalija koje se nalaze u obojenim tintama.

Ova zabrana posebno će pogoditi one koji se žele tetovirati u boji, jer to više neće biti moguće, barem ne na području Unije.

"Ništa vezano za struku tetoviranja nije pokrenulo ovo. Mi smo jednostavno kolateralne žrtve", rekao je za RTL Ninoslav Zelenović-Zele, vlasnik salona za tetoviranje.

Glavni krivac

Glavni krivac je, naime, plava boja iz frizerskih salona koja se pokazala opasnom.

Zabranu od Evropske unije dobilo je na hiljade hemikalija koje se smatra kancerogenima. Najveći problem su pigmenti plave i zelene, kojih ima u 60 odsto tinte za tetoviranje.

"Nisam imao nikakvih žalbi na recimo alergijske reakcije, pogotovo ne na karcinom ili nešto jer ne postoji nikakva studija na svijetu a da je relevantna da bi povezala tetoviranje, boju iz tinte s time", tvrdi Zelenović, prenosi Novi list.

Što sad sa skupom tintom, pita se distributer kojem u skladištu stoji 50 hiljada evra vrijedna roba.

"Problem je što je sve brzo doneseno i nije ostavljeno previše vremena za implementaciju novih proizvoda", tvrdi Igor Palić, trgovac opremom za tetoviranje.

A alternativa?

Alternativa postoji, ali ne dolazi tako skoro. Jedan od najvećih proizvođača tek u februaru kreće s testiranjem novih boja. Pa će ove godine novih šarenih ruku, nogu i leđa biti puno manje.

"Ne vjerujem da će to krenuti u smjeru da će iskorijeniti jedan vid industrije. To jednostavno ljudima izgleda kao zafrkancija, ali to je ozbiljna industrija", objašnjava Palić.

Ova industrija prema procjenama vrijedi tri milijarde dolara na godinu i uskoro bi mogla imati konkurenciju.

"Ljudi će raditi i dalje to što rade s bojama kojima rade samo po stanovima bez regulative", tvrdi Zelenović.

Sve u svemu, ljubitelji tattooa u boji čekaju dolazak alternativnih tinti na tržište.