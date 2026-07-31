Hamas pristao na predaju teškog oružja uz važan uslov

POJAS GAZE - Palestinski pokret Hamas saopštio je da je prihvatio pisani sporazum o drugoj fazi prekida vatre u Pojasu Gaze, koji predviđa povlačenje izraelske vojske, obnovu Gaze, raspoređivanje međunarodnih snaga i stavljanje teškog naoružanja pod kontrolu Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom.

Ali to samo ukoliko Izrael u potpunosti ispuni obaveze iz prve faze sporazuma.

Teško naoružanje pod međunarodnim nadzorom

Član političkog biroa Hamasa Gazi Hamad izjavio je da je riječ o "teškom i bolnom" dogovoru, koji je pokret prihvatio kako bi se spriječilo dalje razaranje Gaze i ublažila humanitarna katastrofa, naglašavajući da Hamas neće sprovesti svoje obaveze ukoliko Izrael prethodno ne ispuni svoje.

Sporazum predviđa da teško naoružanje bude stavljeno pod nadzor Nacionalnog komiteta, uz međunarodni mehanizam kontrole sprovođenja, dok bi izraelsko povlačenje iz Gaze teklo postepeno, a narednih dana očekuje se nova runda pregovora o rokovima i načinu primjene.

Izrael se za sada nije zvanično izjasnio o prijedlogu, zbog čega ostaje neizvjesno kada bi druga faza primirja mogla početi, navodi TRT.