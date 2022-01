Haos u Emiratima, napad u Abu Dabiju, prijavljena dva požara

ABU DABI - Jemenski pobunjenici, Huti, predvođeni koalicijom Saudijske Arabije, saopštili su danas da su izvršili napad na Ujedinjene Arapske Emirate.

Kako prenosi agencija Rojters, vlasti u toj zalivskoj državi prijavile su dva požara u glavnom gradu Abu Dabiju koje su, kako se navodi, izazvale bespilotne letjelice.

Policija Abu Dabija je u saopštenju za novinsku agenciju VAM navela da su tri tankera za gorivo eksplodirala u industrijskoj zoni u blizini skladišta naftne kompanije ADNOC, kao i da je požar izbio na gradilištu na Međunarodnom aerodromu u Abu Dabiju.

Kako se navodi u saopštenju, još uvijek nije prijavljena šteta od ovog incidenta i dodaje se da su prve istrage pokazale dijelove malog aviona "vjerovatno drona" na obje lokacije.

Footage from 4 hours ago in #AbuDhabi, #UAE from Snapchat shows a large plume of smoke rising from the area near the reported attack. Footage was taken from https://t.co/TX9XEzHluv pic.twitter.com/9mWdgXRUMW