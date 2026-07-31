Haos u Seuti natjerao Italiju na drastičan potez

RIM - Italija je najavila privremenu suspenziju primjene dijela šengenskih pravila u odnosu na Španiju nakon masovnog priliva migranata u špansku enklavu Seutu, gdje je iz Maroka u samo nekoliko dana ušlo oko 60.000 ljudi.

Mjera će se odnositi na putovanja avionom i brodom između dvije zemlje, iako Italija sa Španijom nema zajedničku kopnenu granicu, dok je italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova istovremeno najavilo jačanje kontrole na granici s Francuskom.

BREAKING: Italy officially suspends Schengen free movement with Spain. pic.twitter.com/oji9HvI2gT — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) July 31, 2026

Kriza u Seuti izazvala reakcije širom Evrope

Odluka Rima uslijedila je nakon što je migrantska kriza u Seuti izazvala ozbiljne političke tenzije unutar Evropske unije i otvorila novu raspravu o funkcionisanju Šengenskog prostora.

Italijanska vlada smatra da masovni ilegalni ulasci predstavljaju prijetnju bezbjednosti i zalaže se za oštriji odgovor na spoljnim granicama EU, dok su španske vlasti rasporedile dodatne bezbjednosne snage i, uz podršku Maroka, pokrenule vraćanje velikog broja migranata.

Evropska pravila dozvoljavaju državama članicama da privremeno ponovo uvedu granične kontrole u slučaju ozbiljne prijetnje javnom redu ili unutrašnjoj bezbjednosti, ali takve mjere moraju biti vremenski ograničene i opravdane, navodi "YnetNews".