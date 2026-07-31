Mladić (17) optužen za seriju požara i zastrašivanje

DABLIN - Mladić (17) optužen je da je tokom 39 dana u južnom dijelu Dablina podmetnuo požare u dvije porodične kuće i zapalio tri automobila u okviru kampanje zastrašivanja povezane s dugovima za drogu, saopšteno je pred Dječijim sudom u Dablinu.

Tužilaštvo tvrdi da je u jednom slučaju potpuno uništio kuću vrijednu oko 600.000 evra nakon što je porodici navodno upućen zahtjev da plati dug od 30.000 evra, dok je u drugom napadu zapaljena porodična kuća u kojoj je u tom trenutku boravilo pet članova porodice, koji su uspjeli da se spasu bez povreda.

Tokom istrage, policija je prikupila snimke nadzornih kamera, geolokacijske podatke s mobilnog telefona i DNK tragove koji, prema navodima tužilaštva, povezuju osumnjičenog s napadima.

Slučaj preuzima viši sud

Prema navodima istrage, mladić je navodno zapalio i tri automobila na podzemnom parkingu, pri čemu se vatra proširila na druga vozila, a na njegovom telefonu pronađen je i snimak na kojem navodno ismijava vlasnika automobila dok vozilo gori.

Odbrana je istakla da osumnjičeni od 13. godine ima ozbiljan problem s narkoticima i da iza cijelog slučaja stoji šira kriminalna grupa koja organizuje trgovinu drogom, što je policija djelimično potvrdila.

Sud je ipak ocijenio da je riječ o izuzetno teškim djelima koja pokazuju visok stepen planiranja, zbog čega je odlučeno da će se postupak voditi pred Okružnim sudom, koji ima šira ovlašćenja za izricanje kazni, dok će mladić do narednog ročišta ostati u pritvoru, navodi "Journal".