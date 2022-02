Neizvjesna noć u Kijevu: Ljudi u kolonama bježe iz grada

Veliki broj Ukrajinaca primoran je da napusti Kijev i ode na zapad, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku o specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu.

Iz Kijeva, ali i ostalih gradova stižu slike nepreglednih kolona vozila koje stoje. Glavne gradske ulice su zakrčene, a situacija nije ništa bolja što se dan primiče kraju.

Gardijan javlja i da je Glavna željeznička stanica prepuna ljudi koji pokušavaju da pobjegnu iz grada. Na video snimcima su se mogle vidjeti kolone vozila na izlasku iz grada, a i jutros su se prvi put u Kijevu oglasile sirene upozorenja od vazdušnog napada, prenosi Euronjuz.

Nervoza među stanovnicima je rasla dok su avioni nadlijetali grad, a pojavila se informacija da je napadnut aerodrom u blizini grada.

Neki stanovnici odlučili su da ostanu. Oni su čekali u dugim redovima ispred banaka i prodavnica kako bi podigli novac i obavili kupovinu. Drugi su spakovali kofere i potražili izlaz iz grada, autobusom, automobilom ili avionom.

Na glavnom putu koji vodi prema Lavovu nastao je saobraćajni kolaps i kolona vozila od desetak kilometara.

"Odlazim jer je počeo rat", rekla je Oksana, koja je upala u kolonu vozila sa trogodišnjom ćerkom.

Rekla je da samo želi da napusti Kijev, grad od tri miliona stanovnika. Tada će odlučiti gdje će da ode. Drugi vozač, koji se predstavio kao Aleksandar iz Lavova, rekao je da će se vratiti u Kijev kada odvede djecu.

"Postoji patriotsko raspoloženje. Odbićemo ovaj napad. Ukrajina će pobijediti, bez obzira na sve", rekao je on.

Drugi su došli iz drugih dijelova Ukrajine i planiraju da odu u Zapadnu Evropu.

"Ljudi koji imaju novca odlaze", rekao je jedan od carinika.

On je rekao da je više od 1.500 ljudi prešlo granicu do 16 časova, dok obično to uradi samo nekoliko stotina. Rusija je danas pokrenula, kako je navela, "specijalnu vojnu operaciju radi odbrane naroda u Donbasu", a Ukrajina je proglasila ratno stanje.

Uživo dešavanja o ukrajinsko-ruskoj krizi možete pratiti OVDJE.