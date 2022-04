Neredi u kompleksu džamije u Jerusalimu

JERUSALIM - Izraelske snage bezbjednosti ušle su rano jutros u kompleks džamije Al-Aksa u Jerusalimu, gdje se hiljade Palestinaca okupilo na molitvi tokom svetog mjeseca Ramazana, što je dovelo do sukoba u kojima su, po podacima palestinskih zdravstvenih službi i izraelske policije, povrijeđena najmanje 152 Palestinca i tri policajca.

"Policija je uhapsila stotine Palestinaca", saopštio je portparol izraelskog premijera Naftali Beneta na Tviteru, prenosi Rojters.

"Radimo na obnavljanju mira, na Hramovnoj gori i širom Izraela. Pored toga, pripremamo se za svaki mogući scenario, a snage bezbjednosti su u pripravnosti za svaki zadatak", saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera.

Izrael je ranije saopštio da su njegove snage ušle u kompleks kako bi uklonile kamenje koje je tu prikupljeno u pripremi za nasilje, a ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da je desetine maskiranih muškaraca sa palestinskim i zastavama Hamasa marširalo do ovog vjerskog objekta rano jutros i skupljalo kamenje, prenio je AP.

Policija je bila primorana da uđe na lokaciju kako bi rastjerala masu i uklonila kamenje, kako bi spriječila dalje nasilje, saopštila je izraelska policija na Twitter.

Kako se navodi, policija je čekala dok se molitve ne završe i da okupljeni počnu da se razilaze.

U saopštenju se navodi da je iz mase počelo bacanje kamenja u pravcu Zapadnog zida, obližnjeg jevrejskog svetog mjesta, što ih je primoralo da djeluju, a naglašeno je nisu ulazili u samu džamiju.

Na video snimcima sa interneta vide se Palestinci kako bacaju kamenje na policiju koja ispaljuje suzavac i šok bombe na okupljene oko džamije, a drugi prikazuju vjernike koji su se zabarikadirali unutar same džamije zbog nečega što izgleda kao oblak suzavca, prenosi AP.

Služba za hitne slučajeve Palestinskog Crvenog polumjeseca saopštila je da je transportovala 67 osoba u bolnice koji su povrijeđeni gumenim mecima ili šok bombama ili pretučeni pendrecima, a uprava džamije je navela da je jedan od čuvara na tom mjestu pogođen gumenim metkom u oko, navodi AP.

Izraelska policija je saopštila da su tri policajca ranjena u "masovnom kamenovanju", a dvojica su evakuisana sa lica mjesta zbog daljeg liječenja.

Palestinsko ministarstvo spoljnih poslova, u komentaru na nasilje u Al-Aksi, saopštilo je da smatra "Izrael u potpunosti i direktno odgovornim za ovaj zločin i njegove posljedice", navodi Rojters.

"Neophodna je hitna intervencija međunarodne zajednice kako bi se zaustavila izraelska agresija na džamiju Al-Aksa i spriječilo da stvari izmaknu kontroli", saopštio je portparol palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa.

Hamas je danas osudio "brutalne napade" izraelskih snaga na vjernike u Al-Aksi, poručio da će Izrael snositi "posljedice", a pozvao je sve Palestince da "stanu uz naš narod u Jerusalimu".

Ranije ove nedjelje, Hamas i druge militantne grupe u Gazi pozvale su Palestince da ne napuštaju džamiju Al-Aksa tokom vikenda, pošto Palestinci strahuju da Izrael planira da preuzme taj lokalitet ili da ga podijeli, navodi AP.

Al-Aksa je treće najsvetije mjesto za islamske vjernike, a izgrađena je na vrhu brda koje je najsvetije mjesto za Jevreje, koji ga nazivaju Hramovnom gorom i to je već decenijama glavno žarište za izraelsko-palestinsko nasilje.

Do novog sukoba dolazi u posebno osjetljivom trenutku, pošto se Ramazan ove godine poklapa sa Pashom, jevrejskim praznikom koji počinje u petak u zalazak sunca, i hrišcanskom proslavom Uskršnjih praznika.

Očekuje se da će zbog ovih praznika desetine hiljada vjernika doći u Stari grad Jerusalima, gdje se nalaze najvažnija vjerska obilježja sve tri religije.

Izraelsko-palestinske tenzije su porasle posljednjih nedjelja nakon niza smrtonosnih napada Palestinaca, u kojima je ubijeno 14 osoba u Izraelu.

Izrael je izveo nakon toga više hapšenja i vojnih operacija na okupiranoj Zapadnoj obali, što je izazvalo sukobe u kojima je više Palestinaca ubijeno, navodi AP.

Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 17-godišnjak preminuo danas od rana zadobijenih tokom sukoba sa izraelskim snagama u Dženinu, na okupiranoj Zapadnoj obali, dan ranije.

Najmanje 25 Palestinaca je ubijeno u nedavnom talasu nasilja, od kojih su mnogi izvršili napade ili su bili umiješani u sukobe, ali među njima je i nenaoružana žena i advokat, koji su, kako se vjeruje, ubijeni greškom u akciji izraelskih snaga, prema podacima Asošiejted presa.

